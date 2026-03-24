David Ferrer: "La Copa Davis puede cambiarte a la hora de aceptar la presión y de evolucionar como tenista"

David Ferrer destacó la relevancia del crecimiento personal y deportivo que experimentan los tenistas al disputar la Copa Davis, refiriéndose al impacto de esta competición en la capacidad para manejar la presión y desarrollarse profesionalmente. Según informó Europa Press, el capitán español también se refirió al desafío que representa enfrentar a Chile como visitante en el mes de septiembre, cuyo resultado definirá el acceso a la fase final del torneo por equipos.

El medio Europa Press detalló que Ferrer manifestó tranquilidad al disponer de tiempo para preparar el enfrentamiento, ya que la serie contra Chile está programada para después del Abierto de los Estados Unidos. Ferrer identificó a los jugadores chilenos Nicolás Jarry y Cristian Garín como rivales de alto nivel y señaló que las condiciones específicas del partido, como la localía y el tipo de superficie, aún no están definidas completamente. Además, el extenista reconoció la complejidad añadida por el cambio de continente y la adaptación requerida tras un torneo tan importante y desgastante como el US Open.

La selección española aspira a conformar un buen equipo de cara a esta cita. Ferrer expresó su confianza en la capacidad del grupo, aunque señaló que la confección de la plantilla estará condicionada tanto por la forma física como por la disponibilidad de los jugadores en esas fechas, aspectos que, según reportó Europa Press, influirán directamente en la convocatoria.

En el contexto del año anterior, Ferrer recordó que las dificultades físicas de Carlos Alcaraz, quien actualmente ocupa el primer puesto en el ranking mundial y acumula siete títulos de Grand Slam, impidieron su presencia durante la eliminatoria más reciente en la Final a 8 de Bolonia. El capitán lamentó la ausencia del tenista murciano y mencionó que, pese a este contratiempo y a las desventajas de disputar el encuentro en una pista rápida cubierta, el equipo español logró avanzar hasta la final. Finalmente, la selección española cayó ante el conjunto anfitrión. “Ha sido una pena porque en la última eliminatoria (en la Final a 8 de Bolonia del año pasado) se lesionó y teníamos oportunidad de ganar la Copa Davis. Son cosas que pueden pasar y hay que seguir adelante”, explicó Ferrer en declaraciones recogidas por Europa Press.

Al analizar el desempeño del equipo español en la pasada edición del torneo, Ferrer resaltó el esfuerzo realizado por el grupo en las eliminatorias tanto en Marbella, donde remontaron una desventaja de dos puntos frente a Dinamarca, como en Bolonia. El capitán puso en valor la actitud y compromiso de los jugadores y subrayó el agradecimiento personal por el sacrificio y entrega mostrados durante esas instancias.

De acuerdo con Europa Press, Ferrer también destacó la aparición de nuevas figuras en el tenis español, centrándose en la proyección de Rafa Jódar. El capitán describió a Jódar como un jugador que, pese a su juventud, ya exhibe madurez y condiciones para consolidarse en el circuito, recordando su participación como sparring del equipo hace dos años. Ferrer señaló que el desarrollo de nuevos talentos como Jódar representa un motivo de optimismo para el futuro de la selección.

Durante un evento en el que se anunció a 'Generali' como nuevo patrocinador de la Real Federación Española de Tenis, Ferrer reafirmó su compromiso con la preparación y dirección del equipo, poniendo de relieve tanto los desafíos esperados en la eliminatoria frente a Chile como las oportunidades que ofrece la incorporación de jóvenes valores al plantel nacional. Según publicó Europa Press, el capitán reiteró su objetivo de formar un grupo competitivo capaz de asegurar la clasificación a las Finales de la Copa Davis.