Crónica del Estados Unidos - Australia: 2-0

La selección masculina de fútbol de Estados Unidos ha derrotado este viernes, gracias a un autogol de Cameron Burgess y un gol de Alexander Freeman, por 2-0 a la selección de Australia en la segunda jornada dentro del Grupo D en la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se disputa precisamente en suelo estadounidense, en México y en Canadá.

En el Lumen Field de Seattle, los australianos tuvieron una ocasión a los 40 segundos, pues la zaga rival falló un pase claro y Mohamed Toure robó la pelota hasta pisar área y conectar un tiro raso de diestra desde el costado derecho, y que atrapó el portero Matt Freese. Pese al susto, el equipo entrenado por Mauricio Pochettino empezó entonces a dominar.

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Así, contestó en el 9' con un zurdazo de Sergiño Dest que taponó un zaguero con el pecho dentro de su área. Fue un aviso de lo ocurrido dos minutos más tarde, tras una galopada de Folarin Balogun y cuyo centro a ras de suelo desde la banda izquierda fue desviado por Burgess hacia su portería, habiendo calculado mal su frenada en el repliegue defensivo.

Los 'socceroos' respondieron casi de inmediato con un ataque donde Nishan Velupillay dejó el esférico franco en la frontal del área y su compañero Mathew Leckie enganchó un zurdazo que desbarató Freese. Hasta la primera pausa de hidratación, los coanfitriones impusieron su ritmo contra los pupilos de un Tony Popovic algo desesperado en su banquillo.

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Muestra de ello fue la jugada previa al 2-0, sacando EE.UU. de la nada una falta lateral y cercana al área, mejor que un córner; en acción ensayada, pasaron el balón a Dest y su zurdazo rebotó en un adversario, lo que aprovechó Freeman para cabecear a bocajarro ese tanto en el 43'.

Aunque Balogun parecía estar en fuera de juego e igualmente se había acercado a rematar, ni el árbitro de campo ni los del VAR estimaron que él había interferido y validaron la jugada, subiendo ese 2-0 al marcador de un estadio entregado a la selección de las barras y las estrellas.

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Justo antes del descanso, Dest incordió, sin premio, al guardameta australiano con otro zurdazo lejano y raso. Tras la reanudación, pronto generó peligro EE.UU. con un pase en largo para el desmarque al esprint de Balogun, quien se entretuvo haciendo el último control y Alessandro Circati interrumpió 'in extremis' su disparo de manera providencial.

Bajo el propósito de cambiar la dinámica del encuentro cuanto antes, Popovic había hecho sustituciones; y dos hombres de refresco, Nestory Irankunda y Cristian Volpato, fabricaron una oportunidad en el 62' con disparo demasiado alto de Volpato. Aun así, Pochettino tardó en mover su banquillo, en un ambiente quizá de relajación entre sus pupilos al ver cómo el reloj se iba consumiendo y los 'socceroos' apenas apretaban.

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Pero conforme se acercaba el desenlace, el equipo visitante se acercó al portero rival y Harry Souttar, tras una jugada a balón parado, falló en posición privilegiada un remate franco casi en el área pequeña. Los nervios de Australia por recortar su desventaja se juntaron con alguna triquiñuela estadounidense y provocaron un final de partido bronco.

Tanta era la tensión, entre tarjetas amarillas para unos y otros, que incluso el árbitro de campo, Felix Zwayer, tuvo un calambre durante el tiempo de descuento. Eso alargó todavía más la dulce agonía del conjunto entrenado por 'Poche', que pudo ampliar su renta en un dos contragolpes si Malik Tillman hubiese tenido una mejor toma de decisiones.

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A pesar de ese par de errores, EE.UU. finalmente celebró su victoria y con ello se situó en el liderato del grupo con seis puntos, sellando de forma matemática su billete para dieciseisavos de final. En cambio, Australia se quedó con tres puntos y su futuro en el torneo dependerá de lo que hagan Turquía y Paraguay, todos a expensas de la tercera jornada.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: ESTADOS UNIDOS, 2 - AUSTRALIA, 0 (2-0, al descanso).

--ALINEACIONES.

ESTADOS UNIDOS: Freese; Freeman, Richards, Ream, Robinson (Trusty, min.80); Tillman, Adams; Dest (Scally, min.81), McKennie (Reyna, min.90+6), Pepi (Berhalter, min.74); y Balogun (Wright, min.90+6).

AUSTRALIA: Beach; Italiano, Circati, Souttar, Burgess (Geria, min.46), Bos; Leckie (Volpato, min.61), O'Neill, Okon-Engstler (Irvine, min.78), Velupillay (Metcalfe, min.46); y Toure (Irankunda, min.46).

--GOLES:

1-0, min.11: Burgess (pp).

2-0, min.43: Freeman.

--ÁRBITRO: Felix Zwayer (ALE). Amonestó con tarjeta amarilla a Robinson (min.56), Balogun (min.89) y Richards (min.90+3) por parte de Estados Unidos, y a Bos (min.16), Circati (min.32), Italiano (min.89) y Souttar (min.89) en Australia.

--ESTADIO: Lumen Field, 66.925 espectadores.