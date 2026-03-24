Apollo adquiere por unos 3.200 millones la compañía del sector del vidrio NSG, su mayor operación en Japón

Según difundió Europa Press, el fondo Apollo Global Management planea llevar a cabo la mayor inversión de capital de su historia en Japón mediante la compra de la empresa Nippon Sheet Glass (NSG), un referente mundial en la fabricación de vidrio arquitectónico, automotriz y solar. La operación, valorada en 3.700 millones de dólares (alrededor de 3.200 millones de euros o 590.000 millones de yenes), está pendiente de la aprobación tanto de la junta general de accionistas de NSG, cuya reunión se espera para finales de junio, como de las autoridades regulatorias correspondientes.

De acuerdo con Europa Press, el acuerdo alcanzado entre Apollo y la compañía japonesa contempla que los principales prestamistas de NSG transformarán parte de sus préstamos en acciones como parte del proceso de adquisición. Esta conversión busca reforzar la posición financiera del grupo y dotarle de una estructura de balance más robusta, una medida que, según los términos del acuerdo, pretende respaldar el crecimiento sostenido de NSG. El medio reportó que la presencia de NSG posiciona al grupo de manera favorable en sectores donde aumenta la demanda de vidrio de bajo consumo energético, tecnología avanzada para automóviles y soluciones solares de última generación.

Europa Press agregó que el socio principal de capital privado para Asia Pacífico en Apollo, Tetsuji Okamoto, describió el grupo NSG como un actor clave a escala global dentro de la industria del vidrio. En sus declaraciones, remarcó: “Esta financiación a medida refleja el compromiso colectivo de las partes interesadas en todo Japón con el éxito a largo plazo del grupo NSG. Esperamos apoyar al equipo directivo y a los empleados del grupo NSG durante este periodo de transformación para impulsar el rendimiento, la innovación y la creación de valor sostenible”.

Por parte de NSG, el presidente y consejero delegado de la compañía, Munehiro Hosonuma, remarcó que este acuerdo con Apollo y los principales prestamistas proporcionará a la empresa la oportunidad de robustecer su posición financiera, invertir en recursos humanos y tecnología, y tomar el liderazgo en la nueva etapa de la industria del vidrio.

Europa Press especificó que la transacción representa el quinto movimiento de inversión en Japón por parte de Apollo. El cierre definitivo de la compra depende de la aprobación de las condiciones ordinarias, entre ellas los permisos regulatorios. Si se cumplen todos los requisitos, el proceso de adquisición finalizará en marzo de 2027.

Según informó Europa Press, la estructura industrial de NSG se caracteriza por una red de fabricación diversificada y profundas relaciones con los clientes internacionales, capacidades que posicionan a la empresa para capitalizar la tendencia creciente en aplicaciones de vidrio sofisticado y sostenible.

El medio también mencionó que, de forma paralela a la operación, Apollo Debt Solutions (ADS), el fondo de crédito privado no cotizado gestionado por Apollo Global Management, decidió limitar al 5% las solicitudes de reembolso de acciones. El motivo radica en que los accionistas solicitaron recompras por aproximadamente el 11,2% del total de títulos en circulación. “Atenderemos las solicitudes de recompra de forma prorrateada, estimando, según la información preliminar, que cada inversor que solicite un reembolso recibirá aproximadamente el 45% del capital solicitado”, comunicó el fondo según recogió Europa Press.

A la par, Europa Press reportó que Ares Strategic Income Fund (ASIF), un fondo de crédito privado operado por Ares Management, tomó medidas similares y estableció una limitación del 5% para las recompras trimestrales de acciones después de registrar solicitudes de reembolso por un 11,6% del total.

Según consignó Europa Press, la adquisición de NSG por parte de Apollo Global Management representa un movimiento estratégico dentro del sector del vidrio y del entorno financiero transnacional, con implicaciones directas sobre la organización interna de NSG, su estructura de deuda y el futuro de la fabricación eficiente y sostenible en Japón y mercados internacionales. La operación refuerza una tendencia de consolidación en la industria y pone de relieve el interés de grandes fondos en el crecimiento basado en la innovación y la eficiencia energética.