El Ministerio de Defensa de Rusia reportó la interceptación y destrucción de 55 drones lanzados desde territorio ucraniano sobre varias regiones, incluyendo Moscú, Kursk, Bélgorod, Briansk, Kaluga, Tula, Lípetsk, así como sobre el mar Negro y Crimea, territorio que Rusia anexó en 2014 y cuya incorporación no ha sido reconocida por la comunidad internacional. El medio consignó que estos ataques ocurrieron en paralelo a una ofensiva dirigida al oeste del país, lo que evidencia la persistencia de actividades hostiles en la frontera compartida entre ambas naciones.

Según informó la agencia que cubrió el suceso, fuerzas ucranianas atacaron la localidad de Glamazdino, en el distrito de Jomutovski, dentro de la región de Kursk, oeste de Rusia, el martes. El gobernador Alexander Jinshtein, en un comunicado, precisó que como resultado del ataque al menos una persona perdió la vida y seis más resultaron heridas. Jinshtein expresó sus condolencias a los familiares y allegados de las víctimas y aseguró que los servicios de emergencia y rescate se habían dirigido inmediatamente al lugar del incidente.

El medio detalló que la ofensiva sobre Glamazdino se suma a una serie de ataques que las fuerzas ucranianas han realizado en puntos fronterizos rusos durante los últimos años, en respuesta a la invasión rusa en territorio ucraniano. Desde el comienzo de la ofensiva rusa hace más de cuatro años, los ataques cruzados sobre localidades de Bélgorod, Briansk, Kursk y Voronezh han incrementado la tensión en la frontera, según publicó la fuente.

En el caso del ataque a Glamazdino, las autoridades regionales enfatizaron la movilización de los servicios de rescate al área afectada, buscando atender tanto a los lesionados como garantizar la seguridad de la población. Aunque Jinshtein expresó el impacto humano de la ofensiva y reiteró su apoyo a los afectados, la información oficial sobre la identidad de la persona fallecida o detalles sobre el estado de salud de los heridos no se difundió en el comunicado recogido por el medio.

La destrucción masiva de drones reportada por el Ministerio de Defensa ruso abarca varias regiones y zonas marítimas, destacando la amplitud que ha alcanzado la ofensiva con vehículos no tripulados en aquel sector del conflicto. Los 55 drones derribados incluyeron aparatos que presuntamente tenían la capacidad de realizar ataques precisos y que estaban dirigidos tanto a estructuras estratégicas como a poblaciones civiles rusas, según detalló la fuente.

Las operaciones militares que involucran drones y ataques artilleros sobre territorios cercanos a la línea de contacto se han convertido en una constante en el contexto del conflicto que involucra a Rusia y Ucrania desde 2020, año que marca el inicio de la invasión según lo consignado en la cobertura periodística. El medio también indicó que, pese al reforzamiento de las defensas aéreas y medidas de seguridad adoptadas por ambos bandos, los ataques de este tipo han persistido en los últimos meses.

El gobierno regional de Kursk, por medio de Jinshtein, subrayó el compromiso con la pronta asistencia a los afectados y la continuidad de las labores de seguridad ante el riesgo de nuevos ataques, mientras que las fuerzas rusas informaron que seguirán monitoreando el espacio aéreo ante eventuales amenazas desde Ucrania. La escalada de ataques y la respuesta militar rusa reflejan la continuidad del enfrentamiento armado y el endurecimiento de las condiciones de seguridad en la franja limítrofe, según consignó el medio de comunicación que registró la información.