Zelenski alerta de que Rusia utiliza de nuevo territorio bielorruso para sus operaciones

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, sostuvo recientemente que Rusia ha estado transfiriendo de manera habitual información de importancia estratégica a Irán, entre la que se incluyen “datos de interacción con socios en Oriente Próximo”. Este señalamiento, difundido tras una reunión de Zelenski con el jefe del servicio de Inteligencia ucraniano, Oleg Ivashchenko, forma parte de una advertencia más amplia sobre nuevos movimientos de Moscú vinculados tanto a la guerra como a su red de alianzas militares. Según informó Europa Press, el mandatario ha alertado sobre la inminente instalación de bases rusas destinadas al control de aeronaves no tripuladas, conocidas como drones, en territorios ocupados del este de Ucrania y en suelo bielorruso.

De acuerdo con la información proporcionada por Europa Press, tras su encuentro con Ivashchenko, Zelenski detalló que Rusia prepara el despliegue de más estaciones de mando para el control remoto de drones de gran alcance. Estas infraestructuras militares se ubicarían tanto en las áreas que Moscú mantiene bajo control dentro de Ucrania como en Bielorrusia, un estado aliado que en los últimos meses ha permitido el uso de su territorio en apoyo a operaciones rusas. El presidente ucraniano indicó que el plan contempla el establecimiento de al menos cuatro estaciones en territorio bielorruso. Frente a estos desarrollos, Zelenski advirtió que Ucrania adoptará “las medidas oportunas” para responder a tales acciones, añadiendo que “reaccionaremos en consecuencia”.

Según reportó Europa Press, la acusación de la transferencia de datos a Irán no constituye una novedad aislada. Medios estadounidenses informaron días atrás que funcionarios rusos habrían suministrado a Irán información sobre la localización de objetivos estadounidenses en el Medio Oriente. Este aparente intercambio habría ocurrido en el marco de una creciente cooperación militar y tecnológica entre Moscú y Teherán. Sin embargo, el presidente ruso, Vladimir Putin, rechazó en su momento que se hayan compartido datos sobre objetivos estadounidenses durante una conversación con el expresidente de EE.UU. Donald Trump.

El medio Europa Press también consignó que Zelenski cuestionó las recientes afirmaciones por parte de Rusia sobre avances en el frente de batalla. Según sus declaraciones, Moscú busca exagerar constantemente los supuestos logros de sus fuerzas armadas, con la intención de utilizar estos relatos tanto para fortalecer la moral interna como para obtener una posición favorable en eventuales mesas de negociación. Estas declaraciones se insertan en un contexto en el que, desde el inicio del conflicto, la disputa informativa entre Kiev y Moscú ha jugado un papel central en la configuración de la percepción internacional y regional sobre el curso de la guerra.

En las publicaciones del presidente ucraniano en sus redes sociales, recogidas por Europa Press, se reitera la preocupación ante la ampliación de la infraestructura militar rusa en regiones limítrofes y aliadas, así como la continuidad en la colaboración entre Rusia e Irán. Las revelaciones sobre la actividad en suelo bielorruso refuerzan la percepción de que la guerra ha trascendido los límites formales del territorio ucraniano y ha suscitado un realineamiento de los enclaves estratégicos en Europa oriental.

Rusia, por su parte, ha hecho uso anteriormente del territorio de Bielorrusia para reforzar operaciones en Ucrania, incluyendo el despliegue de tropas, armamento pesado y ejercicios conjuntos. Según Europa Press, la nueva estrategia de control de drones indica una adaptación de las capacidades rusas a las necesidades cambiantes del conflicto, donde el uso de sistemas no tripulados ha ganado relevancia táctica.

Al valorar la interacción constante de Rusia con actores de Oriente Próximo y la transferencia de información militar a Irán, surgen interrogantes sobre el alcance y la profundidad de la cooperación entre gobiernos que han mantenido relaciones militarmente estrechas en los últimos años. La negativa de Putin respecto a compartir localización de objetivos estadounidenses se ha producido en un entorno de alta desconfianza y competencia geopolítica, donde las acusaciones cruzadas de injerencia y espionaje se han convertido en un elemento habitual del debate público entre los involucrados en los principales teatros de conflicto mundial.

Estos desarrollos han llevado a Ucrania a reforzar su postura y comunicar su disposición a responder de forma “adecuada” ante cada incremento de la presión militar rusa, especialmente cuando implica la utilización de recursos y territorios de otras naciones. Según publicó Europa Press, el uso de instalaciones en Bielorrusia para el control de drones y el posible incremento de la transferencia tecnológica y de inteligencia hacia países del eje contrario a Occidente actúan como factores de riesgo adicionales en la evolución de la guerra y en la estabilidad de la región.

Las declaraciones de Zelenski, realizadas después de su reunión con las autoridades de inteligencia ucranianas, han buscado trazar un cuadro más amplio de la situación actual, en el que la amenaza rusa ya no se limita solamente al control físico de territorios disputados, sino que también involucra redes de información y de alianzas internacionales. La exposición pública de estos movimientos por parte del liderazgo ucraniano apunta a alertar a aliados y organismos internacionales sobre la dinámica cambiante que caracteriza la actual fase del conflicto.

De acuerdo a las publicaciones recogidas por Europa Press, esta situación ha reactivado el debate sobre las capacidades de Rusia para adaptar sus operaciones militares mediante la utilización de tecnologías emergentes y la integración de socios internacionales, como el caso de Irán y Bielorrusia. La instalación de nuevas estaciones de control representa una intensificación de la dimensión tecnológica de la guerra, poniendo de manifiesto la importancia estratégica del uso y gestión de drones armados y de vigilancia a lo largo de las líneas del frente y áreas aledañas.

Las repercusiones de estos movimientos trascienden el terreno militar, impactando el equilibrio diplomático y las relaciones de poder entre los principales actores implicados en la guerra y sus aliados en diferentes regiones del mundo. En sus declaraciones, el presidente ucraniano reiteró que cada nuevo paso sobre el terreno y en la esfera internacional será monitoreado y contestado por Kiev conforme se obtenga la información relevante a través de los servicios de inteligencia y sus aliados.

La narrativa oficial de Moscú ha sido objeto de cuestionamiento, según Zelenski, debido a la tendencia a presentar los sucesos militares de una forma que beneficie su posición de cara a negociaciones y audiencias tanto internas como externas. El ejecutivo ucraniano considera necesario alertar sobre la realidad operacional y las intenciones estratégicas del Kremlin ante la comunidad internacional y frente a la opinión pública.