Tres heridos, entre ellos dos policías locales, tras chocar un taxi y un coche patrulla en Palencia

El choque involucró tanto a un taxi como a un coche patrulla de la Policía Local, uno de cuyos ocupantes terminó entre los heridos, lo que requirió un despliegue sanitario urgente y la presencia de varias dotaciones policiales en la zona. Según informó Europa Press a partir de los datos aportados por el Servicio de Emergencias de Castilla y León 112, el suceso se produjo en la ciudad de Palencia pasada la medianoche, concretamente a las 00:36 horas. El accidente tuvo lugar en el cruce entre la calle Don Alonso Paris y la Avenida de Santander, un punto donde colisionaron los dos vehículos.

El 112 precisó que, tras la colisión, los alertantes solicitaron atención sanitaria urgente para tres personas heridas. Entre los afectados se encontraban dos agentes de la Policía Local que circulaban en el coche patrulla y, además, otra persona que viajaba en el taxi implicado en el siniestro.

De acuerdo con la información recogida por Europa Press, el centro coordinador de emergencias movilizó a equipos de la propia Policía Local, así como a efectivos de la Policía Nacional. En cuanto a la atención médica, el Servicio de Emergencias de Castilla y León, Sacyl, destinó hasta el lugar de los hechos una UVI móvil y dos ambulancias de soporte vital básico para dar respuesta a la situación y efectuar los traslados hospitalarios necesarios.

El medio Europa Press detalló que las tres personas heridas fueron trasladadas al hospital de Palencia, sin especificar la gravedad de las lesiones registradas. La intervención se produjo en un horario nocturno, lo que requirió actuaciones rápidas tanto de los recursos sanitarios como de apoyo policial en la zona del accidente.

El Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 reportó que los procedimientos seguidos incluyeron la coordinación de las fuerzas de seguridad y de los recursos médicos disponibles en la ciudad. La rápida activación de las ambulancias y la UVI móvil permitió que los heridos recibieran atención inicial en el lugar antes de su traslado al centro hospitalario.

La presencia tanto de la Policía Local como de la Policía Nacional aportó cobertura a la zona afectada por el accidente, mientras se realizaban las maniobras sanitarias y se recogía la información necesaria para el esclarecimiento de las circunstancias del choque entre el taxi y el vehículo policial. Según consignó Europa Press, no se han anunciado detalles adicionales sobre el estado clínico de los heridos ni sobre las causas que motivaron la colisión en el cruce de la calle Don Alonso Paris con la Avenida de Santander.

El suceso ha generado la intervención de distintos servicios de emergencia en una de las principales intersecciones de Palencia capital, movilizando una respuesta integral ante la presencia simultánea de agentes policiales heridos y un conductor de taxi implicado en el siniestro. Europapress añadió que la gestión de los recursos se realizó de manera coordinada desde la solicitud inicial de atención hasta la derivación hospitalaria de los afectados.