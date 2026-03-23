Reino Unido convoca al embajador de Irán por los cargos de espionaje contra dos residentes iraníes en Londres

Un portavoz de Exteriores citado por 'The Guardian' indicó que la seguridad nacional permanece en el centro de las prioridades del Gobierno británico, remarcando la atención que conceden a diversas amenazas, especialmente aquellas provenientes de actores estatales extranjeros. En este contexto, la reciente imputación de dos personas —un ciudadano iraní y otro con doble nacionalidad británica e iraní— bajo la Ley de Seguridad Nacional, forma parte de una serie de medidas emprendidas por el Ejecutivo. La noticia central es que la ministra de Exteriores, Yvette Cooper, ha emitido instrucciones para una protesta diplomática formal dirigida al Gobierno de Teherán en respuesta a estos hechos, y que el embajador iraní en Londres, Alí Musavi, fue convocado para dar explicaciones acerca de las “acciones imprudentes y desestabilizadoras” atribuidas a Irán.

De acuerdo con la información publicada por 'The Guardian', la decisión del Gobierno del Reino Unido se produce justo después de que las autoridades hayan presentado cargos contra los dos residentes de origen iraní en territorio británico, acusados de supuesta colaboración con un servicio de inteligencia del extranjero. Hamish Falconer, representante de la cartera de Asuntos de Oriente Próximo, fue el encargado de recibir a Alí Musavi en la sede del Ministerio de Exteriores para presentar la queja formal. El encuentro se enmarca en una política de actuación que manifiesta la determinación del Reino Unido para proteger a su ciudadanía ante presuntas intromisiones o actividades consideradas hostiles por parte de potencias extranjeras.

El portavoz del Ministerio de Exteriores, en declaraciones reproducidas por 'The Guardian', señaló: “La seguridad nacional sigue siendo nuestra máxima prioridad, y nos tomamos muy en serio las amenazas que plantean Irán y quienes actúan a sus órdenes. Este Gobierno tomará todas las medidas necesarias para proteger al pueblo británico, incluida la denuncia de las acciones imprudentes y desestabilizadoras de Irán tanto en el país como en el extranjero”. Con base en estas declaraciones, el Ejecutivo británico dejó en claro que califica los recientes acontecimientos como una amenaza relevante para el orden interno y la seguridad pública.

Según consignó 'The Guardian', la imputación de los dos implicados se basa en sospechas de facilitar asistencia a un servicio de inteligencia extranjero, lo que motivó la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional. Este marco legal habilita a las autoridades del Reino Unido a iniciar procesos judiciales en casos donde existan indicios sólidos de colaboración con estados considerados hostiles o con prácticas de espionaje.

El citado medio detalló que el Ministerio de Exteriores del Reino Unido ha subrayado su intención de responder a todos los actos que perciba como indicios de injerencia en sus asuntos internos. La convocatoria del embajador iraní, según fuentes oficiales, constituye una muestra del firme rechazo a cualquier intento de desestabilización promovido desde el exterior y busca enviar una señal diplomática de desaprobación ante lo que describen como conductas incompatibles con las normativas internacionales vigentes.

En paralelo a la protesta diplomática, el Gobierno británico ha expresado que mantiene abierta la posibilidad de implementar medidas adicionales destinadas a preservar tanto la integridad de las instituciones nacionales como la seguridad de los residentes en el territorio. Las autoridades resaltaron que continuarán colaborando con socios internacionales y organismos pertinentes para hacer frente a fenómenos de espionaje que involucren a actores extranjeros.

La noticia, que generó amplia repercusión mediática en el país, se inscribe en una serie de advertencias previas de las fuerzas de seguridad británicas sobre la presencia de operaciones de inteligencia asociadas a estados extranjeros, así como sobre el riesgo de incidentes que puedan afectar la estabilidad política y social del Reino Unido, tal como detalló 'The Guardian'.

En síntesis, el Gobierno del Reino Unido ha decidido intensificar el control y protección de su seguridad nacional tras la reciente imputación de dos residentes sospechados de colaborar con la inteligencia iraní. La protesta diplomática formal ante el embajador de Irán representa la reacción oficial ante lo que consideran actos hostiles y desestabilizadores, según la información divulgada por 'The Guardian', reafirmando la postura del país ante presuntas amenazas externas.