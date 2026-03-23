Prohens agradece la acogida de Puerto Rico a los baleares

La presencia de dos casas baleares en Puerto Rico, que actualmente agrupan a 500 miembros, marcó uno de los temas principales en el encuentro entre la presidenta del Govern balear, Marga Prohens, y la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González. Según informó el medio original, Prohens destacó estas entidades —la Casa Balear de Puerto Rico y la Asociación Baleares en Puerto Rico— como testimonio de los lazos históricos y culturales que perduran entre el archipiélago y la isla caribeña. Durante una reunión sostenida el lunes en la residencia oficial de la gobernadora, la mandataria balear abordó el papel que juegan estas asociaciones en la vida cotidiana de los residentes baleares y en la preservación de tradiciones compartidas.

Tal como publicó la fuente, la presidenta de Baleares agradeció de manera expresa la acogida que Puerto Rico brinda a las personas originarias de las islas Baleares que han migrado al territorio. Prohens trasladó su reconocimiento directamente a González, subrayando el compromiso mostrado por las autoridades caribeñas en facilitar la integración y el bienestar de estos migrantes. En la cita también participó la vicepresidenta segunda y consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas.

El medio detalló que, en su visita, Prohens se interesó por las relaciones institucionales que mantienen las casas baleares en Puerto Rico con el gobierno local y otras entidades relevantes para la comunidad migrante. Este interés responde al objetivo de fortalecer el acompañamiento a los baleares residentes en el extranjero y dar continuidad a una tradición de colaboración histórica entre ambas regiones.

Las asociaciones mencionadas han servido como punto de encuentro y salvaguarda de la identidad cultural para los descendientes de baleares así como para los recién llegados. De acuerdo con la información consignada, la presidenta tuvo la oportunidad de compartir impresiones con integrantes de ambos colectivos en reuniones celebradas el domingo previo, en las que puso en valor la importancia de mantener este contacto entre territorios y generaciones.

El encuentro entre ambas mandatarias se inscribe en una agenda institucional orientada a reconocer y valorar las comunidades originarias de Baleares repartidas por el mundo, así como a afianzar los lazos existentes en el ámbito educativo, social y cultural. Conforme relató la fuente, Prohens y González dialogaron sobre las posibilidades de ampliar los mecanismos de cooperación y sostenimiento de las actividades que permiten preservar la historia compartida.

El medio también reportó que la presidenta del Govern aprovechó la ocasión para expresar no solo su agradecimiento, sino también la voluntad de promover nuevas iniciativas conjuntas destinadas al intercambio cultural y al apoyo recíproco entre ambas comunidades. Estas acciones buscan reforzar el papel de las casas baleares como espacios de convivencia, memoria y relación institucional entre las islas y sus descendientes en el Caribe.

En conjunto, la serie de encuentros y reuniones mantenidos durante la visita reflejaron el interés tanto de las autoridades baleares como de las puertorriqueñas en mantener una tradición de hospitalidad y cooperación, a través de estructuras asociativas que favorecen la integración y el desarrollo personal y colectivo de los migrantes originarios de Baleares en Puerto Rico.