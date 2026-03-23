Poste Italiane lanza una OPA de 10.800 millones sobre Telecom Italia

La propuesta de Poste Italiane contempla transformar al grupo resultante en uno de los conglomerados más relevantes de Italia, con la expectativa de alcanzar ingresos cercanos a 26.900 millones de euros, un resultado operativo (Ebit) pro forma de unos 4.800 millones de euros y una plantilla superior a 150.000 empleados. La operación, según el comunicado difundido por la compañía postal y citado por varios medios, busca consolidar la posición de liderazgo en el país mediante la integración de Telecom Italia (TIM) bajo el control mayoritario del Estado.

De acuerdo con la información publicada por Poste Italiane, el operador postal italiano, que ya posee un 27,3% en Telecom Italia, lanzó una oferta pública de adquisición voluntaria valorada en 10.800 millones de euros sobre la totalidad de acciones de TIM. La oferta tiene como propósito principal excluir a TIM del mercado bursátil de Milán y asegurar el control estratégico estatal sobre el grupo unificado.

El medio detalla que la compensación propuesta a los accionistas de Telecom Italia que decidan vender sus acciones involucra, por cada título de TIM, un pago de 0,167 euros en efectivo y el equivalente a 0,0218 nuevas acciones ordinarias de Poste Italiane. Así, cada acción de TIM se valoraría en 0,635 euros, lo que implica una prima de 9,01% sobre el valor de los títulos al cierre del último viernes. La previsión oficial sitúa la culminación de la operación en el último trimestre de 2026.

La estructura accionarial de Poste Italiane, según consignó la propia compañía, incluye al Ministerio de Economía y Finanzas con una participación del 29,26%, mientras que la entidad pública Cassa Depositi e Prestiti (CDP) ostenta un 35%. La combinación de ambas instituciones garantiza que, tras la operación, el grupo pase a ser controlado mayoritariamente por el Estado italiano, con más del 50% de los títulos, reforzando la estabilidad de la gobernanza y la orientación a largo plazo en la toma de decisiones estratégicas.

En su comunicación, Poste Italiane sostiene que esta integración daría lugar a una plataforma nacional capaz de reordenar el sector de las telecomunicaciones, dotando al nuevo grupo de la escala y fortaleza financiera necesarias para encarar inversiones en infraestructura digital y ofrecer servicios avanzados. El conglomerado ampliaría su influencia sobre los servicios de conectividad y gestión de redes, lo cual, a juicio de la empresa, beneficiaría tanto a clientes como a la economía nacional.

Según el comunicado recogido por la prensa, se estima que las sinergias generadas por la fusión podrían alcanzar los 700 millones de euros anuales antes de impuestos una vez que el proceso se haya completado en su totalidad. De esta previsión, 500 millones procederían de la reducción de costes y 200 millones correspondieron a la mejora de ingresos. El documento puntualiza que se prevé materializar las sinergias de costes tras el segundo año de la integración, mientras que las mejoras en ingresos llegarían aproximadamente tres años después de ejecutada la oferta.

Para lograr estos incrementos de eficiencia, la compañía calcula que deberá afrontar costes extraordinarios por unos 700 millones de euros antes de impuestos, previsiblemente a partir del segundo año desde el cierre de la adquisición. Estos gastos estarán asociados a la implantación de procesos integrados, reestructuración y ajustes tecnológicos, conforme a lo que detalla la propia Poste Italiane.

El plan expuesto por el operador postal considera fundamental la exclusión de las acciones de TIM de la Bolsa de Milán para robustecer la gobernanza y asegurar una gestión orientada únicamente por intereses nacionales a largo plazo, sin la presión de los mercados públicos y la volatilidad que esto implica. La reorganización permitiría una mayor coordinación entre los distintos servicios clave que ofrecería el nuevo grupo.

Poste Italiane, de acuerdo a la información recogida por el comunicado corporativo, resalta como objetivo estratégico la creación de valor tanto para los accionistas como para el conjunto de los grupos de interés y la sociedad italiana. Con la integración, el Estado consolidaría su control sobre infraestructuras consideradas esenciales y se fomentaría la innovación y modernización en el sector de las telecomunicaciones.

El calendario previsto por la firma ubica el cierre de la operación para finales de 2026, sujeto a las correspondientes aprobaciones regulatorias y a la aceptación de la oferta por parte de los accionistas minoritarios de Telecom Italia. La empresa subraya que, una vez consolidado el grupo, este dispondrá de los recursos y la estabilidad necesaria para liderar la próxima etapa de desarrollo tecnológico de Italia.