Planas afirma que el acuerdo de Mercosur es una "gran noticia" para España y todos los socios

España busca ampliar la presencia de sus productos agroalimentarios en mercados de Asia y América Latina, según declaraciones del ministro de Agricultura, Luis Planas, previas a la inauguración de la II Cumbre Agroalimentaria 'Sistemas alimentarios global.es'. En ese contexto, Planas se refirió al reciente pacto comercial alcanzado por la Comisión Europea con Mercosur, valorándolo como una "gran noticia" que favorecerá tanto al sector agroalimentario español como al resto de socios europeos. Según detalló el medio, la Comisión Europea ha anunciado la entrada en vigor provisional de este acuerdo a partir del 1 de mayo.

De acuerdo con la información publicada, Planas consideró que el pacto con Mercosur no solo trae consigo la expansión de mercados para la producción nacional, sino que facilita también el abastecimiento de materias primas esenciales, destacando el caso de la soja, vital para la alimentación del ganado. España, como importadora de este producto, se beneficiará de la condición exportadora que tienen los países miembros de Mercosur. El medio consignó adicionalmente que Planas mencionó otros acuerdos recientes suscritos con India e Indonesia, además de la actualización del pacto comercial con México. El ministro resaltó el potencial de estos mercados para la agroindustria española, enfocándose especialmente en el objetivo de posicionar productos españoles en regiones de alto crecimiento demográfico como India, país con 1.400 millones de habitantes y donde la presencia de productos alimentarios españoles es todavía limitada.

La apertura del congreso también contó con la participación del conseller de Agricultura de la Generalitat de Catalunya, Òscar Ordeig, así como del presidente de la Fundación Incyde y de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet; el presidente de Fira de Barcelona, Pau Relat; y el presidente de Alimentaria, Antoni Llorens. El medio reportó que durante el evento se aludió al contexto global como un periodo de transformaciones y oportunidades para el sector alimentario.

Planas detalló ante la prensa que la agroindustria enfrenta actualmente cuatro grandes retos: el geopolítico, referido a tensiones internacionales; el comercial, vinculado a la apertura de nuevos mercados; el climático, por los efectos de las altas temperaturas, disminución de lluvias y aumento de fenómenos extremos; y la digitalización, que incluye la incorporación de inteligencia artificial en la cadena de valor. El ministro abordó el potencial de la inteligencia artificial en el control de calidad, predicciones y análisis de datos en el sector. "Si, por desgracia, en estos momentos la IA está sirviendo para destruir y para matar, yo soy optimista y quiero pensar que también si está debidamente regulada podrá servir para el futuro de nuestra humanidad como ya está sirviendo en muchos sectores", expresó Planas según informó el medio.

El conseller Óscar Ordeig subrayó la necesidad de producir más alimentos con menos recursos, garantizando la oferta de productos saludables tanto en Catalunya, como en España y Europa. Ordeig se manifestó sobre las políticas arancelarias de Estados Unidos, describiéndolas como una muestra de egoísmo y exclusión, y señaló la importancia de dialogar, cooperar y alcanzar acuerdos "con generosidad y con ambición de futuro". El medio relató que Ordeig también aludió al impacto de crisis sanitarias recientes en el sector agroalimentario y afirmó que la Generalitat y el Gobierno dedicarán los recursos necesarios para la defensa de la ganadería, el sector porcino, las exportaciones y la estructura alimentaria local.

En el marco de la cumbre, las autoridades repasaron los esfuerzos realizados para enfrentar el impacto de conflictos internacionales. Antes del inicio oficial del evento, Planas se refirió al paquete de 80 medidas que el Gobierno ha aprobado para mitigar los efectos de la guerra en Irán, calificándolo, según la cobertura del medio, como "el paquete más potente que a nivel de los 27 Estados miembro de la Unión Europea que se ha aprobado". El plan prevé movilizar 5.000 millones de euros e incluye ayudas para amortiguar el alza de precios de la gasolina y el gasóleo, más de 500 millones para la compra de fertilizantes, y líneas de financiación específicas para sectores agroalimentario y pesquero, a través de ICO, MAPA y SAECA.

Durante la inauguración, el presidente de Alimentaria, Antoni Llorens, valoró el carácter histórico de la edición, señalando que coincide con el quincuagésimo aniversario del evento y con un momento decisivo para el sector alimentario. Pau Relat, presidente de Fira de Barcelona, consideró el escenario actual determinante para el futuro de la alimentación. Por su parte, José Luis Bonet, de la Fundación Incyde y la Cámara de Comercio de España, defendió la colaboración entre sectores público y privado como un motor para el desarrollo, según puntualizó el medio.

Este cruce de perspectivas, recogidas en la cobertura del medio, muestra cómo la política comercial, la cooperación institucional y la incorporación de nuevas tecnologías representan algunos de los elementos estratégicos presentes en los desafíos y las iniciativas del sector agroalimentario español y europeo.