Orange nombra a Frédéric Sanchez como nuevo presidente de la compañía

El relevo generacional en la cúpula de Orange incluye la propuesta de que Jacques Aschenbroich, quien dejará la presidencia tras alcanzar el límite de edad legal, permanezca como consejero independiente debido a su amplio conocimiento y experiencia en la empresa, según detalló Europa Press. Esta recomendación surge del Comité de Gobernanza, Responsabilidad Social y Medioambiental del grupo, y será presentada a la junta general de accionistas que se celebrará el 19 de mayo.

El grupo francés de telecomunicaciones Orange ha confirmado, de acuerdo con Europa Press, el nombramiento de Frédéric Sanchez como nuevo presidente de su consejo de administración. Frédéric Sanchez tomará posesión del cargo inmediatamente después de la próxima asamblea de accionistas, en reemplazo de Jacques Aschenbroich. El proceso responde a la política interna de la compañía que establece una edad máxima para la presidencia, garantizando así la renovación de la dirección.

Europa Press reportó que la trayectoria de Frédéric Sanchez se extiende desde la década de 1990, cuando se incorporó al grupo industrial Fives. Ocupa actualmente la presidencia de esta compañía, responsabilidad a la que accedió tras desempeñar los puestos de director financiero y director general. Bajo su gestión, el grupo Fives ha ampliado su alcance internacional y diversificado su portafolio, impulsando adquisiciones estratégicas y abriendo oficinas en mercados de Asia, Latinoamérica y Oriente Medio. Además de su experiencia en el sector industrial, Sanchez ha formado parte del consejo de administración de Orange desde 2020 como consejero independiente y era presidente del comité de estrategia y tecnología, aportando una visión diversificada a la compañía de telecomunicaciones.

El consejo de administración de Orange considera la permanencia de Aschenbroich como consejero independiente relevante por la visión y la experiencia acumulada a lo largo de su carrera en la empresa, decisión que dependerá de los accionistas en la próxima junta, tal como publicó Europa Press.

El liderazgo en Orange también experimentará cambios en la estructura ejecutiva ante el contexto de integración de MasOrange, resultado de la fusión entre MásMóvil y Orange en España. Christel Heydemann, consejera delegada de Orange, anunció la incorporación de Meinrad Spenger, actual consejero delegado de MasOrange, al comité ejecutivo global del grupo. Con esta decisión, Spenger pasará a depender directamente de Heydemann y aportará su experiencia en el mercado español, actualmente el mayor por número de clientes dentro del grupo.

Orange firmó a finales de diciembre un acuerdo vinculante con Lorca, sociedad creada por los fondos KKR, Cinven y Providence, para adquirir por 4.250 millones de euros el 50% de MasOrange que aún no controlaba. Cuando culmine la operación, prevista para antes del próximo mes de mayo, el grupo francés se convertirá en propietario del 100% de la operadora en España. Europa Press indicó que el liderazgo de MasOrange y la integración de Spenger buscan facilitar una transición eficiente y aprovechar el potencial de la compañía fusionada como líder en el sector español de las telecomunicaciones.

La reorganización de la cúpula directiva, el fortalecimiento del liderazgo español y la toma de control total de MasOrange forman parte de la estrategia de Orange para consolidar su presencia en el sur de Europa y asegurar la competitividad del grupo ante los cambios del mercado. Las decisiones tomadas, según detalló Europa Press, responden a recomendaciones de órganos internos y buscan garantizar una mayor estabilidad y continuidad en la gestión de la empresa en un momento de reestructuración corporativa y expansión internacional.