La región de Somalia Sudoccidental desafía al Gobierno con la formación de una comisión electoral

Un decreto emitido por Abdiasis Laftagaren, presidente de Somalia Sudoccidental, estableció una comisión electoral para coordinar la próxima elección de los miembros del Parlamento regional, una decisión que refleja la disputa institucional entre esta región y el Gobierno federal somalí en Mogadiscio. Según reportó Garowe Online, este gesto incrementa las tensiones dentro del sistema federal del país africano, particularmente a tan solo unos meses de que la nación se prepare para comicios pautados para mayo.

El anuncio del presidente Laftagaren ocurre tras una declaración previa del Ministerio del Interior del Gobierno federal, que consideró expirado el mandato de las actuales autoridades locales y afirmó que Mogadiscio mantiene la responsabilidad exclusiva sobre la organización del proceso electoral en la región. De acuerdo con la información de Garowe Online, el Gobierno central subrayó que solo sus instituciones tienen la atribución de gestionar la fase constitucional actual, desestimando la autoridad de las regiones para dirigir procedimientos de esta magnitud.

Las disputas entre Somalia Sudoccidental y el Ejecutivo central se han intensificado en días recientes. Las diferencias se expresaron también en la suspensión de vuelos entre Baidoa, principal ciudad de Somalia Sudoccidental, y Mogadiscio. Las autoridades regionales acusaron al Gobierno federal de suministrar armas a grupos calificados como “milicias” con la intención de fomentar la desestabilización y provocar el derrocamiento de Laftagaren, informó Garowe Online. Mientras tanto, desde el Ejecutivo central se rechazaron las imputaciones y se reiteró el control exclusivo sobre los mecanismos de seguridad y administración electoral.

Garowe Online detalló que este ambiente de enfrentamiento político se produce después de la firma, por parte del presidente de Somalia, Hasan Sheij Mohamud, de una serie de enmiendas constitucionales. Estas reformas promueven el sufragio directo y han recibido críticas de sectores de la oposición, quienes sostienen que allanan el camino a una posible extensión del mandato presidencial. Los detractores dentro de las regiones autónomas calificaron las enmiendas como un avance centralizador, dirigido a debilitar las capacidades de autogobierno de los estados federados, en un contexto donde los clanes tradicionales mantienen influencia significativa.

Las relaciones entre el Gobierno federal y otras regiones somalíes también han atravesado fases de tensión, según recoge Garowe Online. Recientemente, las regiones de Puntlandia, Somalilandia y Jubalandia han expresado su desaprobación hacia la decisión de Mogadiscio de cancelar unilateralmente los acuerdos de cooperación con Emiratos Árabes Unidos en materia de seguridad y defensa. Este rechazo refleja una percepción generalizada en los estados federados de que las autoridades centrales pretenden restringir su margen de maniobra en asuntos de política exterior y control militar.

El contexto de las tensiones políticas coincide con la cercanía de los comicios en mayo, un proceso visto como potencial punto de inflexión para la evolución del modelo federalista en Somalia. De acuerdo con lo publicado por Garowe Online, los líderes regionales insisten en mantener su peso en la gestión de procesos clave, frente a la tendencia a la centralización impulsada por la administración de Hasan Sheij Mohamud. Las disputas en torno a las competencias en materia electoral y de seguridad revelan la fragilidad de los equilibrios políticos en el país, donde la estabilidad institucional continúa siendo un desafío.