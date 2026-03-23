La AIE tilda de "muy grave" la crisis energética actual y asegura que "ningún país será inmune" a sus efectos

El bloqueo casi total del estrecho de Ormuz, por donde se mueve alrededor del 20% del petróleo y gas natural licuado transportados por vía marítima a nivel mundial, ha provocado un aumento pronunciado en los precios de materias primas clave como el crudo, el gas y el combustible para la aviación, con efectos visibles en sectores como el alimentario, el manufacturero, el sanitario y el tecnológico. Según consignó la Agencia Internacional de la Energía (AIE) y detalló el medio original, el agravamiento de la coyuntura internacional energética, motivado tanto por el bloqueo como por los ataques a infraestructuras críticas en Oriente Próximo, configura una crisis de mayor escala e impacto respecto a otras registradas anteriormente, y sitúa al mundo ante un escenario sin precedentes en lo referente a la seguridad y el suministro energético.

Tal como publicó la fuente, Fatih Birol, director de la AIE, sostuvo este lunes en el Club Nacional de Prensa en Canberra, Australia, que la crisis energética actual supera en gravedad las dos grandes crisis del petróleo de la década de los años setenta. De acuerdo con Birol, mientras en 1973 y 1979 las pérdidas alcanzaron unos cinco millones de barriles diarios en cada caso, en este contexto se contabilizan 11 millones de barriles al día fuera del mercado, cifra superior a la suma de pérdidas durante las dos crisis anteriormente mencionadas. Birol insistió en que no existe país que pueda considerarse ajeno al alcance de esta crisis si la situación continúa bajo el actual curso.

Durante su intervención, Birol analizó los daños causados a infraestructuras energéticas situadas dentro de Oriente Próximo a lo largo de las recientes hostilidades y represalias entre potencias globales y regionales. Según describió el medio, al menos 40 instalaciones energéticas en nueve países diferentes de la región han experimentado daños de gravedad significativa, tras la ofensiva iniciada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán, además de las respuestas posteriores efectuadas por el Estado iraní contra territorio israelí y activos de interés estadounidense en la zona.

La región dependiente del estrecho de Ormuz, esencial para el paso de productos energéticos hacia mercados internacionales, se encuentra prácticamente colapsada en términos logísticos. El medio comunicó que esta situación ha desencadenado un encarecimiento del petróleo Brent, el cual superó un alza del 2% hasta aproximarse a los 109 dólares antes de la apertura bursátil en Europa, en comparación con los 72 dólares registrados antes de los ataques contra Irán.

El impacto de la crisis ha trascendido los mercados energéticos para traducirse en dificultades operativas y de costos en ramas productivas que dependen de la energía de origen fósil, como la alimentación, la manufactura y los sectores médico y tecnológico, recogió la fuente. Tal como subrayó Birol, la magnitud de la afectación demanda una respuesta colectiva, incorporando tanto a países productores como consumidores en distintas regiones del globo, entre ellos China, Estados Unidos, naciones de Oriente Próximo, Australia y aquellos que forman parte de Europa.

El precio elevado del petróleo y el gas afecta la economía mundial a través de incrementos en los costos de transporte, energía industrial y en la producción de bienes y servicios básicos, de acuerdo con lo reportado por la fuente. Estas alzas pueden incidir directamente en la inflación y en la accesibilidad de recursos estratégicos. La evolución del contexto internacional, según expuso Birol en la citada intervención, pone de relieve la interdependencia energética y la vulnerabilidad de los sistemas logísticos frente a situaciones de conflicto y bloqueo.

El director de la AIE lamentó que la falta de cooperación internacional haya potenciado la dimensión de la crisis. Recalcó la urgencia de que los gobiernos actúen coordinadamente, abogando por un esfuerzo global que permita abordar un desafío energético que ya desborda la capacidad de gestión de países individuales. Como resumen de su perspectiva, Birol declaró: "La situación es muy grave", declaración difundida por el medio.

Las cifras actuales y los riesgos asociados, reflejados en los daños sobre infraestructuras estratégicas, señales de desabastecimiento y presiones al alza en los precios, dibujan una coyuntura que, según la Agencia Internacional de la Energía, representa un fenómeno inédito en el sector.