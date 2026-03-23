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Kim Jong Un es reelegido como presidente de Asuntos Estatales, órgano supremo de Corea del Norte

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El líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, ha sido reelegido este lunes como presidente de la Comisión de Asuntos Estatales, máximo órgano decisorio del país, tras la que ha sido la primera sesión de la XV Legislatura de la Asamblea Popular Suprema.

"La XV Asamblea Popular Suprema ha proclamado solemnemente ante el mundo, tanto nacional como internacional, la histórica decisión de nombrar al camarada Kim Jong Un, líder indiscutible de la revolución Juche, para el cargo más alto de la República, encarnando así la voluntad y las aspiraciones unánimes de todo el pueblo coreano", ha recogido la agencia estatal norcoreana KCNA.

Asimismo, el medio oficial ha apuntado a una reelección "por amplia mayoría" del mandatario, escogido de nuevo por una Asamblea en la que sus 687 diputados asumieron el cargo en la víspera, una semana después de unos comicios que contaron oficialmente con el 99,9% de participación, en las que el propio líder norcoreano depositó su voto en una zona minera de Cheonseong, en la provincia de Pyongyang Norte.

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