Israel lanza una ola de ataques contra infraestructura del régimen iraní en Teherán

Redacción Internacional, 23 mar (EFE).- El Ejército israelí informó este lunes del inicio de una amplia ola de ataques contra infraestructura del "régimen terrorista iraní" en Teherán, según un comunicado difundido por las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF).

La ofensiva se produce horas después de que Israel reportara la activación de sus sistemas de defensa para interceptar una nueva andanada de misiles lanzados desde Irán hacia su territorio.

A través de su canal oficial de Telegram, las IDF indicaron que se enviaron alertas de precaución a los teléfonos móviles de las zonas afectadas, instando a la población a dirigirse a refugios y permanecer allí hasta nuevo aviso.

El servicio de emergencias israelí Magen David Adom (MDA) señaló que sus equipos fueron desplegados en distintos puntos donde se registraron incidentes, sin que hasta el momento se hayan reportado víctimas mortales.

No obstante, paramédicos atendieron a varias personas con heridas leves sufridas al buscar refugio y a otras afectadas por crisis de ansiedad.

En paralelo, el jefe del Estado Mayor israelí, Eyal Zamir, subrayó que los esfuerzos militares del país están centrados actualmente en Irán, mientras que el frente en Líbano, donde continúan las operaciones contra Hizbulá, es considerado secundario.

Zamir advirtió además de que la campaña militar será "prolongada" y que Israel está preparado para intensificar sus operaciones tanto ofensivas como defensivas en la región.

Redacción internacional, 23 mar (EFE).- El Ejército israelí reportó este lunes que sus sistemas de defensa fueron activados para interceptar una nueva ola de ataques "con misiles lanzados desde Irán hacia los territorios del estado de Israel", a través de su cuenta oficial de Telegram.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) enviaron "una orden de precaución directamente a los teléfonos móviles de las zonas afectadas", recomendando a la población "que se dirija a un lugar seguro y permanezca allí hasta nuevo aviso".

Por su parte, el servicio de emergencias israelí Magen David Adom (MDA) publicó en X que tras los ataques "sus equipos fueron desplegados a las diversas partes donde se informaron incidentes" y que "no se reportaron víctimas".

Sin embargo, paramédicos de MDA dieron asistencia "a un pequeño grupo de ciudadanos que fueron heridos cuando se dirigían hacia los refugios y a aquellos que sufrieron ataques de ansiedad", señaló la publicación.