Godon le gana el pulso a Evenepoel en Sant Feliu de Guíxols y es el primer líder de la Volta

La definición de la etapa en Sant Feliu de Guíxols requirió la revisión fotográfica para establecer al ganador, ya que la diferencia entre los dos primeros clasificados apenas superó el grosor de medio tubular. El ciclista francés Dorian Godon, representante del equipo INEOS Grenadiers, consiguió imponerse al belga Remco Evenepoel, de Red Bull-BORA-hansgrohe, y se convirtió en el primer líder de la Volta a Catalunya en una jornada que destacó por una llegada extremadamente igualada. Según consignó el medio que reportó el evento, la competencia de este lunes se resolvió al final de una extensa recta ascendente hacia la meta, un desenlace que reflejó la dureza y el alto ritmo impuesto en los últimos kilómetros del recorrido.

La primera etapa de la edición número ciento cinco de la ronda catalana inició y concluyó en Sant Feliu de Guíxols, totalizando 172,7 kilómetros en la jornada inaugural. Tal como publicó la fuente, la contienda se mantuvo muy ajustada en la fase final, con los principales favoritos ubicados en la parte frontal del grupo. El británico Thomas Pidcock, integrante del Q36.5 Pro Cycling Team, fue quien intentó avanzar primero en la última rampa rumbo a la meta, lanzando un ataque que no consiguió sostener hasta el final y viendo cómo sus rivales le superaron en los metros decisivos.

De acuerdo con la cobertura del medio, la definición del ganador se produjo únicamente tras la utilización de la tecnología 'photo finish', dado que en un primer momento pareció que Evenepoel podría haberse hecho con la victoria gracias a su último impulso sobre la bicicleta. No obstante, Godon se mantuvo posicionado a su derecho y ejecutó un esprín que le permitió cruzar la línea de meta en paralelo al belga. Esta acción, evidenciada tras la comprobación fotográfica, le otorgó el triunfo por un margen mínimo.

Antes del esprín final, el desarrollo de la etapa estuvo marcado por un pelotón notablemente estirado y reducido cuando la carrera se aproximaba al municipio costero gerundense. El ritmo impuesto en los últimos kilómetros contribuyó a que apenas unos ciclistas mantuvieran opciones de disputar la victoria. En los 3,5 kilómetros anteriores a la llegada, el danés Jonas Vingegaard, representante del Team Visma, figuró entre los corredores que se mostraron activos y atentos en cabeza del grupo, buscando no verse sorprendidos por movimientos de última hora.

Según detalló el medio que cubrió el evento, Dorian Godon, con veintinueve años, logró en Sant Feliu de Guíxols su decimoséptima victoria como ciclista profesional. El triunfo representa, además, su segundo éxito vistiendo los colores del INEOS Grenadiers, después de haberse impuesto en la penúltima etapa de la París-Niza el pasado 14 de marzo. De este modo, Godon se adjudicó no solo la etapa sino también el liderato provisional de la clasificación general, con Evenepoel obligado a ocupar el segundo lugar tras una de las llegadas más igualadas de las últimas ediciones de la Volta a Catalunya.

El medio informó también que la Volta a Catalunya arrancó con un alto nivel de exigencia y una fuerte presencia de los favoritos en la parte delantera, anticipando una edición competitiva. Las condiciones del recorrido y el desenlace emocionaron tanto a participantes como a aficionados, con una definición que puso de manifiesto la importancia de la colocación y la precisión en los metros finales de etapas con finales exigentes.

A lo largo de los kilómetros previos, el transcurso de la jornada permitió ver otros intentos de fuga y movimientos estratégicos, aunque fueron rápidamente neutralizados por el pelotón, lo que derivó en una aproximación final a gran velocidad. Los equipos de los principales sprinters y favoritos al título asumieron el control durante el tramo decisivo, asegurando que la etapa inaugural se resolviera en una lucha directa entre los ciclistas con mejor punta de velocidad y resistencia en los duros metros de ascenso final.

A raíz de este resultado, el francés Godon afrontará la segunda jornada como portador del maillot de líder, en el que Evenepoel y otros favoritos como Pidcock y Vingegaard buscarán recortar diferencias y modificar la clasificación general, en un contexto donde la igualdad y la lucha por cada segundo prometen mantener el interés durante el desarrollo restante de la ronda catalana.