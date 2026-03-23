Gemma Triay y Delfi Brea y Arturo Coello y Agustín Tapia se imponen en el P2 de Cancún

Después de conquistar la edición anterior, Gemma Triay y Delfi Brea lograron nuevamente el título femenino del torneo Premier Padel P2 de Cancún, consolidando una racha exitosa en territorio mexicano. La noticia principal giró en torno al desempeño tanto de Triay y Brea como de la dupla masculina formada por Arturo Coello y Agustín Tapia, quienes se impusieron en sus respectivas finales celebradas en las instalaciones del Rafa Nadal Tennis Center Costa Mujeres. Según detalló el medio original, ambas parejas dominaron el torneo y sellaron su liderazgo en Cancún, en una cita clave para el calendario internacional de pádel.

De acuerdo con la información difundida, la Rafa Nadal Academy, mediante la organización de este torneo, subrayó su compromiso con la expansión global del pádel y la profesionalización del circuito. El evento reunió a la élite profesional del deporte, que durante toda la semana compitió en un entorno diseñado para el alto rendimiento. Las finales, realizadas en instalaciones consideradas de referencia, destacaron por el nivel competitivo y la atmósfera favorable para los jugadores, según consignó la cobertura del medio especializado.

Gemma Triay expresó tras la victoria la importancia del trabajo en equipo para consolidar el triunfo alcanzado. Según citó la fuente, la jugadora enfatizó: “Ha sido una maravilla de torneo y trato inmejorable. Tener un torneo donde todo está junto –el hotel y las instalaciones– es muy cómodo para nosotras. Estar siempre en la Academia es especial y es un orgullo representarla allá donde vamos. Es el torneo en el que más me siento como en casa”. Este entorno integral y la cercanía de los servicios fueron señalados como factores que optimizaron la experiencia de las atletas.

En el cuadro masculino, los campeones Arturo Coello y Agustín Tapia se distinguieron por la capacidad de imponerse en una final considerada de alto nivel técnico y deportivo, según publicó la fuente informativa. Este resultado fortalece su posición en un circuito caracterizado por la competitividad y el crecimiento constante del pádel en todo el mundo.

El torneo, celebrado en el complejo Grand Palladium Select Costa Mujeres y TRS Coral, se consolidó como una cita que combina ocio de primer nivel con instalaciones deportivas especializadas. Según reportó el medio original, la concurrencia de figuras nacionales e internacionales respondió a la relevancia que ha ganado Cancún como sede de eventos de pádel, afianzándose por segundo año consecutivo como una fecha imprescindible en el calendario Premier Padel.

La Rafa Nadal Academy, mediante este torneo, reiteró la importancia de dotar al pádel profesional de plataformas internacionales que fomenten su desarrollo y visibilidad global. La organización del P2 de Cancún sirvió también para mostrar cómo la integración entre servicios hoteleros y deportivos puede favorecer tanto la experiencia de los jugadores como la de los aficionados, según señaló la cobertura.

El éxito del torneo y la calidad deportiva exhibida permitieron que Cancún se proyecte como un destino preferente para citas de máximo nivel en el pádel internacional, mencionó la fuente. La presencia de las principales figuras y la calidad de las instalaciones evidenciaron el papel de la Rafa Nadal Academy y del complejo sede en la promoción y expansión del deporte en la región y a nivel mundial.