Fallece el propietario de OnlyFans, Leonid Radvinsky, a los 43 años

El patrimonio estimado de Leonid Radvinsky se situaba en 4.700 millones de dólares (4.062 millones de euros) en el momento de su fallecimiento, cifra que, de acuerdo con la revista Forbes, le posicionaba en el puesto 869 del ranking mundial de grandes fortunas. Según informó el medio, la muerte del empresario estadounidense de origen ucraniano se produjo a los 43 años, a causa de un cáncer, tras una prolongada enfermedad.

De acuerdo con la información publicada por Bloomberg, Radvinsky ostentaba la propiedad de OnlyFans desde 2018, tras adquirir una participación mayoritaria en Fenix International, la compañía que gestiona y opera la plataforma de transmisión de contenido para adultos. Previamente, OnlyFans había sido fundada en 2016 por Guy y Tim Stokely. Desde su adquisición, la figura de Radvinsky se mantuvo relevante tanto en la evolución del negocio como en los movimientos corporativos recientes.

La plataforma OnlyFans emitió un comunicado donde una portavoz detalló: “Con profunda tristeza anunciamos el fallecimiento de Leo Radvinsky. Leo falleció en paz tras una larga lucha contra el cáncer”. El mensaje incluyó una solicitud de privacidad por parte de la familia del empresario, enfatizando la naturaleza personal y reservada del momento que atraviesan sus allegados, tal como consignó la propia empresa.

El medio Bloomberg detalló que en los últimos meses, el empresario exploró posibles cambios accionariales en OnlyFans. Específicamente, Radvinsky analizaba la venta de una participación del 60% en la compañía, lo que podía implicar un cambio importante en la estructura de propiedad de una de las plataformas más conocidas en el sector. La valoración empresarial rondaba los 5.500 millones de dólares (4.750 millones de euros).

La firma estadounidense Architect Capital, con sede en San Francisco, mantuvo conversaciones para involucrarse en una oferta que combinaría acciones y cerca de 2.000 millones de dólares (1.728 millones de euros) en deuda. Según reportó Bloomberg, las negociaciones permanecían en una etapa inicial durante el mes de febrero.

Radvinsky, originario de Ucrania pero con nacionalidad estadounidense, aportó a OnlyFans una proyección internacional desde su llegada como propietario. Durante su gestión, la plataforma amplió su presencia global dentro de la transmisión de contenidos para adultos, consolidando así su relevancia en la industria y su impacto en la economía digital.

El fallecimiento de Radvinsky plantea interrogantes en torno a la dirección futura de OnlyFans, especialmente en un contexto de potenciales cambios accionariales que ya estaban siendo evaluados antes de su muerte. Según la información de Bloomberg, el proceso de revisión y venta parcial formaba parte de una estrategia para redefinir la estructura corporativa y financiera de la empresa.

La gestión de la fortuna de Radvinsky y los próximos pasos en la organización de OnlyFans quedarán bajo el escrutinio de inversores y del sector tecnológico, dada la magnitud de los valores que se manejaban y la influencia del empresario sobre el mercado global de contenidos en línea. La revista Forbes y otros medios como Bloomberg han monitoreado de cerca tanto la evolución patrimonial del magnate como los movimientos de capital relacionados con sus empresas.