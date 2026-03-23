El Rey llega a la inauguración de Alimentaria & Hostelco 2026

El recinto de Gran Via de Fira de Barcelona acoge la edición 2026 de Alimentaria & Hostelco, donde la organización prevé la participación de más de 3.300 empresas procedentes de 70 países y una asistencia superior a 110.000 personas, lo que podría generar un impacto económico de 180 millones de euros. Según consignó la fuente, la jornada inaugural de este encuentro internacional del sector alimentario y hotelero ha contado con la presencia del Rey Felipe VI, quien ha llegado sobre las 11:19 horas para encabezar la apertura oficial del evento en la ciudad de L’Hospitalet de Llobregat, en Barcelona.

El medio que detalla la información señala que el Rey ha sido recibido en el recinto por representantes institucionales de distintos ámbitos políticos y administrativos, entre quienes figuraron el presidente de la Generalitat, Salvador Illa; el ministro de Agricultura, Luis Planas; y el delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto. También acudieron el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y el alcalde anfitrión de L’Hospitalet de Llobregat, David Quirós, así como el conseller de Agricultura de la Generalitat, Òscar Ordeig.

La inauguración formal reunió además a representantes del ámbito organizador y empresarial, con la presencia de Constantí Serrallonga, director general de Fira de Barcelona, y Pau Relat, presidente del consejo de administración de Fira. En nombre de los sectores representados, asistieron Toni Llorens, presidente de Alimentaria, y Pere Taberner, presidente de Hostelco, junto a Anna Canal y Céline Pérez, directoras de ambos certámenes, respectivamente, según publicó la misma fuente.

El evento Alimentaria & Hostelco, uno de los principales encuentros internacionales para los sectores de la alimentación y la hostelería, destaca en esta edición por la magnitud de su convocatoria: de las más de 3.300 empresas participantes, alrededor de un millar tienen origen en 70 países distintos, lo que representa aproximadamente el 30% del total, reportó la fuente. El certamen, que se desarrolla hasta el jueves, mantiene expectativas elevadas en cuanto a asistencia, con una afluencia proyectada que supera los 110.000 profesionales del sector, integrando tanto visitantes nacionales como internacionales.

La fuente precisó que la organización estima que la celebración del evento dejará un impacto económico en Barcelona valorado en 180 millones de euros durante los días de actividad. Esta cifra considera el volumen de negocio derivado tanto de los acuerdos comerciales entre proveedores y clientes como de la ocupación hotelera, el consumo en restaurantes y el resto de sectores vinculados directa o indirectamente a la cita.

De acuerdo con el medio, Alimentaria & Hostelco se consolida así como un núcleo de encuentro para la generación, intercambio y promoción de negocios relacionados con la cadena alimentaria y el equipamiento hostelero, evidenciando la capacidad de atracción de Barcelona como centro neurálgico del negocio internacional de la alimentación y la hostelería en el sur de Europa. Las cifras previstas y la presencia de autoridades reflejan, según publicó la fuente, el interés institucional por reforzar la visibilidad y la competitividad del tejido empresarial del sector en un contexto global que demanda innovación y adaptación constante.