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El Rey inaugura Alimentaria & Hostelco en la edición de su 50 aniversario

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El Rey Felipe VI ha inaugurado este lunes por la mañana la edición 2026 de Alimentaria & Hostelco, que se celebra en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) hasta este jueves, con una visita inaugural a diferentes puntos del recinto.

El recorrido también ha contado con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa; el ministro de Agricultura, Luis Planas; el conseller de Agricultura, Òscar Ordeig; los alcaldes de L'Hospitalet de Llobregat y de Barcelona, David Quirós y Jaume Collboni, entre otros.

La comitiva ha visitado varios espacios repartidos en los 7 pabellones del recinto ferial que ocupa el congreso, acompañada también de representantes de Fira de Barcelona, Alimentaria y Hostelco.

RECORRIDO

En primer lugar, el Rey ha visitado los espacios de Mercabarna y The Alimentaria Hub, un espacio para presentar diferentes innovaciones y tendencias dentro del sector agroalimentario, y en el que se ha detenido en algunos de los productos expuestos en vitrinas.

Después ha visitado el stand de la Generalitat, donde ha conversado con el ministro de Agricultura, Luis Planas, y el conseller de Agricultura de la Generalitat, Òscar Ordeig; y el stand de España, tras lo cual se ha acercado al stand de la empresa catalana de conservas Dani, y cerca ha saludado al presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre.

También ha visitado los espacios de productos ecológicos dentro del espacio de España, el stand del grupo cárnico Costa Food y el stand de Polonia, país invitado en la feria.

Estos han sido algunos espacios de su recorrido, que ha durado aproximadamente dos horas, ha acabado sobre las 12.48.

La edición de este año prevé reunir a más de 3.300 empresas, un millar de las cuales procedentes de 70 países, un 30% del total, superar los 110.000 visitantes y generar un impacto económico de 180 millones de euros.

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