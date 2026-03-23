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El Museo del Prado llevará su programa 'El Prado en femenino' a instituciones culturales de fuera de Madrid

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El Museo Nacional del Prado llevará su programa 'El Prado en femenino' a instituciones culturales de ciudades como A Coruña, Castellón, Málaga, Zaragoza, Vilanova (Barcelona), Cáceres, Oviedo y Las Palmas.

Esta iniciativa une por primera vez dos proyectos de la pinacoteca que buscan "descentralizar" el conocimiento y reivindicar el papel de la mujer en la formación de sus colecciones, con obras que actualmente se encuentran en depósito en instituciones de toda España.

Así, esta primera edición comienza el próximo miércoles 25 de marzo en el Museo de Bellas Artes de A Coruña, y estará dedicada a Isabel de Farnesio, protagonista de la tercera edición del itinerario 'El Prado en Femenino' en el Prado.

A través de un ciclo de conferencias, se abordará su figura como coleccionista y promotora artística, analizando las obras procedentes de su colección.

"Este recorrido permitirá poner en valor su decisiva contribución a la configuración de las colecciones reales y, por extensión, al origen del Museo del Prado. Porque ahora el Prado viene a ti y te cuenta su historia", explica la pinacoteca en un comunicado.

Las sesiones serán impartidas por personal especializado del museo, quienes trasladarán al público los resultados de la investigación desarrollada en el marco del programa.

Con 'El Prado Extendido en Femenino', la pinacoteca quiere reafirmar la colaboración con museos e instituciones académicas de toda España.

Después de A Coruña, la iniciativa llegará el 21 de mayo al Museo de Bellas Artes de Castellón, luego al Museo de Málaga el 23 de junio, en septiembre a la Universidad de Zaragoza, en octubre al Museo Balaguer de Vilanova (Barcelona), en noviembre al Museo de Cáceres y al Museo de Bellas Artes de Asturias y en diciembre terminará en Casa de Colón de Las Palmas.

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