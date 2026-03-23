El gobernante Movimiento Libertad se impone por menos de 1% en Eslovenia y abre un escenario incierto

La composición del nuevo Parlamento de Eslovenia, con la presencia de partidos emergentes y fuerzas tradicionales divididas, plantea una fase de definiciones políticas en la que las negociaciones entre bloques serán el factor determinante para la formación del próximo gobierno. El resultado ajustado entre el Movimiento Libertad y el Partido Democrático de Eslovenia (SDS) demuestra la ausencia de una mayoría clara y anticipa un panorama donde el consenso y los pactos se vuelven imprescindibles para designar al próximo primer ministro, según informaron los datos oficiales de la Comisión Electoral Estatal de Eslovenia (DVK).

El Movimiento Libertad (GS) de perfil liberal, encabezado por el actual primer ministro Robert Golob, obtuvo en las elecciones legislativas el 28,62% de los votos, una ventaja mínima sobre el Partido Democrático de Eslovenia (SDS), liderado por el ex primer ministro Janez Jansa, que alcanzó el 27,95% de los sufragios. Tal como consignó la Comisión Electoral Estatal y reportó el medio, la diferencia entre ambas fuerzas fue de apenas 8.000 votos, lo que ha dado lugar a un escenario político muy fragmentado. La participación ciudadana alcanzó el 69,32% del electorado, un dato que refleja el elevado interés público en un proceso electoral considerado decisivo para el futuro del país.

Según divulgó la DVK, el Parlamento o Asamblea Nacional eslovena estará conformado por 90 asientos, de los cuales 29 ocuparán miembros del Movimiento Libertad y 28 corresponderán al SDS de Jansa. El medio detalló que este reparto excluye, por ahora, el voto por correo, que aún podría introducir pequeñas variaciones en el resultado, aunque no se prevén cambios significativos en la correlación de fuerzas. La fragmentación parlamentaria hace necesario que tanto el bloque progresista que apoya a Golob como el conservador encabezado por Jansa busquen alianzas para acercarse a la mayoría absoluta de 46 escaños, indispensable para formar gobierno.

En tercera posición quedó el partido conservador NSI con nueve escaños, seguido por Democracia, otra formación popular, que contó con seis representantes. Por parte del espectro progresista, los socialdemócratas alcanzaron seis escaños y la agrupación La Izquierda obtuvo cinco. La fuerza populista de derechas Resni.ca irrumpe en la nueva Cámara también con cinco escaños, posición que podría influir de manera considerable en las futuras negociaciones para definir el gabinete. Según publicó la Comisión Electoral Estatal y reportó el medio, la llegada de Resni.ca añade un elemento de incertidumbre respecto al equilibrio parlamentario.

En cuanto a la reacción institucional, la presidenta del país, Natasa Pirc, felicitó al Movimiento Libertad como “gran vencedor de las elecciones” y llamó públicamente a los partidos que lograron escaños a iniciar conversaciones sin demora. La presidenta expresó su disposición a reunirse con representantes de todas las fuerzas electas, según comunicó el medio, en un esfuerzo por acelerar el proceso de construcción de acuerdos que permita superar el actual impasse. La falta de una mayoría clara en ninguno de los dos grandes bloques obliga a explorar diversas opciones para consolidar alianzas que permitan alcanzar una mayoría estable.

En relación con el contexto de la campaña, el proceso electoral estuvo marcado por controversias de seguridad y denuncias de interferencia extranjera. Durante las semanas previas a la votación, salió a la luz que Janez Jansa, líder del SDS, sostuvo un encuentro en diciembre con representantes de la compañía de inteligencia israelí Black Cube. De acuerdo con lo publicado por el medio, este hecho motivó que Golob, el actual primer ministro, alzara la voz en contra de posibles injerencias externas, afirmando: “El hecho de que haya servicios extranjeros interfiriendo en las elecciones de un miembro democrático de la Unión Europea es algo inédito”.

El escrutinio minucioso del proceso electoral, junto con la movilización de distintos sectores políticos y sociales en torno a la definición del próximo jefe de gobierno, posiciona a Eslovenia frente a un escenario de alta densidad política. La resolución de las negociaciones internas será clave para determinar si el país opta por la continuidad del gobierno liberal o por un giro hacia el conservadurismo capitaneado por Jansa. Según el reporte de la Comisión Electoral Estatal y la cobertura de los principales medios, la decisión dependerá de la capacidad de los líderes políticos para articular alianzas y consensos en un Parlamento más fragmentado que en anteriores legislaturas.

La DVK ha confirmado que los resultados finales estarán sujetos a la inclusión del voto por correo, pero los datos actuales ya delinean la compleja aritmética parlamentaria. A la vez, la presidenta ha reiterado la necesidad de avanzar con rapidez en las conversaciones multipartidistas. Mientras tanto, entre los ciudadanos crece la expectativa hacia los posibles pactos que definirán el rumbo del país y el futuro gabinete. La presencia de representantes de diferentes sensibilidades ideológicas, incluidos partidos populistas y nuevas formaciones, introduce elementos de volatilidad y obliga a todos los actores a negociar acuerdos en un Parlamento donde ningún bloque puede reclamar la mayoría por sí solo.

Las formaciones políticas que quedaron en posiciones intermedias, tanto en el flanco conservador como en el progresista, asumen ahora un papel relevante en la construcción de coaliciones. La orientación de sus votos durante la investidura y la negociación programática determinará el desenlace de la actual incertidumbre política. De acuerdo con la información difundida por la DVK y reproducida en medios internacionales, el proceso se mantendrá abierto hasta alcanzar un acuerdo suficiente capaz de investir jefe de gobierno y garantizar estabilidad en la legislatura que se inicia.