El cineasta y desarrollador de herramientas de animación Daniel Martínez, Premio Segundo Chomón de la Academia de Cine

Daniel Martínez, con una trayectoria consolidada en la creación y perfeccionamiento de herramientas de animación digital empleadas en producciones internacionales como ‘Flow’, ‘Spider-Man: Across the Spider-Verse’ y ‘Tortugas Ninja’, ha sido reconocido con el Premio Segundo de Chomón 2026. Según informó la Academia de Cine, el galardón distinguirá su contribución técnica a la industria audiovisual, fundamentada tanto en el desarrollo de software como en la formación de profesionales y la dirección de cortometrajes animados. El reconocimiento cobra especial significado al producirse una década después de que Martínez obtuviera el Goya al Mejor Cortometraje de Animación por ‘Alike’, marcando así una evolución de su protagonismo en campos diferentes, pero complementarios, como subrayó el homenajeado al medio: “Los dos premios de la Academia me hacen mucha ilusión porque son reconocimientos por dos ámbitos que, aunque tienen que ver, son distintos”.

De acuerdo con la información consignada por la Academia de Cine, Daniel Martínez recibirá el premio en abril, sumando su nombre a una lista de profesionales y empresas previamente reconocidos por expandir los límites técnicos de la industria cinematográfica, como los hermanos Alfredo y Andrés Vallés, Juan Mariné, la familia Valero, Emilio Ruíz del Río, entre otros. El Premio Segundo de Chomón, instaurado por la institución, valora aquellas aportaciones que fortalecen la infraestructura y el alcance del cine mediante el desarrollo tecnológico, el ingenio y la innovación.

Tal como publicó la Academia, Martínez ha construido su labor en tres grandes ámbitos: la formación, la animación y el desarrollo tecnológico abierto. Desde hace dos décadas lidera Pepe School Land, una escuela establecida en Barcelona consagrada a la formación en animación 3D, que se ha convertido en un referente del sector. Desde el plano creativo, Martínez ha dirigido y producido cortometrajes animados, tres de los cuales han sido nominados a los Goya, consolidando su perfil polifacético dentro del sector audiovisual español.

La innovación técnica es otro de los pilares de su carrera, como remarca la Academia de Cine. Daniel Martínez figura entre los colaboradores españoles más activos en el desarrollo de Blender, una de las principales plataformas libres de creación digital utilizada globalmente. Su trabajo dentro del ecosistema de Blender ha incluido herramientas como Grease Pencil, Grease Pencil VR, Claymation y EasyRigging, que se distribuyen gratuitamente y han permitido ampliar el alcance y las posibilidades expresivas de la animación digital para creadores de todo el mundo.

Segú reportó la Academia de Cine, el propósito actual de Martínez consiste en construir un espacio de experimentación y desarrollo práctico de herramientas accesibles para cualquier profesional que aspire a trabajar en animación, con la intención de fortalecer las capacidades técnicas y creativas de los artistas. Martínez destaca que actualmente España cuenta con profesionales y empresas que posicionan al país como un actor relevante en la animación internacional.

El medio también detalla que las ediciones previas del Premio Segundo de Chomón reconocieron los aportes de empresas tecnológicas como Next Limit Technologies y Solid Angle, desarrolladora de ‘Arnold’, método de síntesis de imagen fotorrealista. Igualmente, han sido distinguidos trabajadores del sector, desde técnicos hasta postproductores, y compañías emblemáticas que han impulsado la modernización del cine nacional. Figuras como Sergio Pablos (SPA Studios), Juan Mariné, la compañía SGO y la veterana peluquera Antoñita recibieron el galardón en otras ediciones, consolidando así una tradición de reconocimiento a quienes transforman el cine desde la vertiente técnica.

Finalmente, la Academia de Cine remarca que esta distinción refuerza el compromiso institucional con el progreso tecnológico del audiovisual español y destaca la importancia de contar, entre sus galardonados, con profesionales como Daniel Martínez, cuyos aportes alcanzan proyección internacional.