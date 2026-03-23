Bruselas insta a los países de la UE a iniciar el llenado de reservas de gas de cara al próximo invierno

La Comisión Europea ha pedido este lunes a los Estados miembro que inicien de forma coordinada la temporada de llenado de gas y los preparativos de cara al próximo invierno ante la volatilidad de los mercados energéticos derivada del conflicto en Oriente Próximo.

El Ejecutivo comunitario subraya que, aunque el suministro energético de la UE "sigue protegido en esta fase" por su limitada dependencia de la región, la situación está teniendo un impacto en los mercados de petróleo y gas, con precios más altos e inestables.

"El mercado energético sí está afectado por los altos precios, pero la seguridad del suministro no lo está. El suministro de gas y petróleo, por el momento, se mantiene estable porque lo hemos diversificado. Nuestros principales proveedores son Noruega y Estados Unidos", ha señalado en rueda de prensa la portavoz de Energía de la Comisión, Anna-Kaisa Itkonen.

En este contexto, Bruselas insiste en que una preparación "a tiempo y coordinada" será clave para garantizar el llenado adecuado de las reservas de gas de cara a la próxima temporada de frío, adaptándose a las condiciones del mercado y utilizando la flexibilidad prevista en la normativa.

"Tenemos que asegurarnos de actuar ya en la preparación para el invierno y hacerlo de forma coordinada", ha subrayado el comisario europeo de Energía Jorgensen, que ha defendido empezar a llenar las reservas "lo antes posible" para aprovechar un periodo más largo y evitar tensiones en los precios a finales del verano.

El político danés ha indicado además que la UE está "mucho mejor preparada que en 2022" gracias a las decisiones adoptadas para diversificar el suministro y acelerar el despliegue de energías propias, aunque ha advertido de que el bloque sigue expuesto a la inestabilidad de los mercados globales.

"En estos momentos difíciles, es crucial que hagamos todo lo posible para proteger a nuestros ciudadanos y empresas", ha señalado el comisario, que también se ha dirigido por carta a los Estados miembro para pedirles que consideren reducir su objetivo de llenado al 80% lo antes posible durante la temporada, con el fin de aportar certidumbre.

Jorgensen también ha alertado de que la crisis podría retrasar la recuperación de la producción de gas natural licuado (GNL) de Qatar a niveles previos al conflicto, e insiste en la importancia de coordinar las decisiones entre los países con la Comisión, así como de alinear la comunicación pública para dar confianza a los operadores y contener la volatilidad.