Se celebra en Atenas un foro para conmemorar los 20 años de la alianza estratégica global entre China y Grecia

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ATENAS, Grecia, 9 de mayo de 2026

ATENAS, Grecia, 9 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- El jueves se celebró en Atenas un foro sobre el diálogo intercultural y el aprendizaje mutuo entre civilizaciones con motivo del vigésimo aniversario de la alianza estratégica global entre China y Grecia.

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El foro, titulado "The Beauty of Harmony: Coexistence through Integration" (La belleza de la armonía: la coexistencia a través de la integración), fue organizado de manera conjunta por la agencia de noticias Xinhua, la embajada de China en Grecia y la Alianza para el Patrimonio Cultural de Asia.

En su intervención durante la ceremonia inaugural, Lyu Yansong, redactor jefe de la agencia de noticias Xinhua, afirmó que la alianza estratégica global entre China y Grecia continuó profundizándose bajo la orientación estratégica de los dos jefes de Estado. Como agencia nacional de noticias de China, Xinhua siempre se ha comprometido a dar a conocer historias de cooperación práctica y amistosa, así como de diálogo intercultural y aprendizaje mutuo entre ambas civilizaciones.

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En una encrucijada vital para el futuro de la humanidad, el presidente chino, Xi Jinping, hizo un llamado a construir un mundo en el que "la luz de la civilización ilumine el camino correcto para el progreso humano", declaró Lyu.

Lyu comentó que, como importante puente para la comunicación entre las personas y fuerza vital en la promoción del diálogo entre civilizaciones, los medios de comunicación asumen responsabilidades sociales únicas. De cara al futuro, Xinhua colaborará con sus socios de China y Grecia para defender una visión conjunta de la civilización basada en la igualdad, el aprendizaje mutuo, el diálogo y la inclusión, promover activamente los valores comunes de la humanidad, impulsar la construcción de una comunidad con un futuro compartido para la humanidad y contribuir al aprendizaje mutuo entre civilizaciones.

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Lyu señaló que el Instituto Xinhua, un centro de estudios vinculado a la Agencia de Noticias Xinhua, publicó el jueves un informe titulado "The Theory of Cultural Empowerment: China's Cultural Consciousness in Marching Toward High-Quality Development" (Teoría del empoderamiento cultural: la conciencia cultural de China en su camino hacia un desarrollo de alta calidad).

El expresidente griego Prokopis Pavlopoulos afirmó que este aniversario representa un hito importante en la cooperación entre Grecia y China. "Ambas partes han logrado resultados fructíferos en materia de cooperación comercial, económica y de inversión, a la vez que han profundizado aún más en una alianza multidimensional centrada en el intercambio y el diálogo entre civilizaciones", señaló, y añadió que la cooperación bilateral tiene amplias perspectivas.

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El embajador chino en Grecia, Fang Qiu, afirmó que, de cara al futuro, China y Grecia reforzarán su alineación estratégica, impulsarán la cooperación en ámbitos, como infraestructuras digitales, transición ecológica y fabricación inteligente, profundizarán continuamente el intercambio cultural entre civilizaciones y la cooperación práctica y promoverán el fortalecimiento mutuo en los ámbitos de la cultura, el comercio y la economía.

Alrededor de 150 representantes de los gobiernos, medios de comunicación, instituciones culturales, organizaciones de investigación y empresas de ambos países asistieron al foro.

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El exministro de Asuntos Exteriores griego, George Katrougalos, señaló que la importancia de la alianza estratégica global entre Grecia y China se ha hecho cada vez más evidente a medida que el orden internacional sufre profundos cambios. "La amistad entre Grecia y China se ha mantenido y fortalecido, mientras que la Iniciativa de la Franja y la Ruta, propuesta por China, ha aportado beneficios tangibles para el desarrollo de Grecia", añadió.

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FUENTE Xinhua

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