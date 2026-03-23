Azulmarino (W2M) lanza paquetes de hotel y entrada para los conciertos de Shakira en Madrid, de la mano de Live Nation

El acceso anticipado a alojamiento y entradas para los conciertos de Shakira en Madrid ha sido incorporado en un nuevo modelo de paquetes lanzados conjuntamente por la red de agencias Azulmarino, perteneciente a World2Meet (W2M), y la promotora de eventos Live Nation. Según anunció Azulmarino en un comunicado difundido por la compañía y recopilado por distintos medios, los denominados "packs oficiales" estarán disponibles a partir del 26 de marzo y permitirán tanto reservar hospedaje como asegurar una plaza en los conciertos previstos para el 25, 26 y 27 de septiembre en el recinto Iberdrola Music, en el marco de la gira europea ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’ de la artista colombiana.

De acuerdo con lo publicado por Azulmarino, los paquetes podrán adquirirse a través de los canales habituales de la red de agencias, mediante la plataforma en línea livemusic.azulmarino.com y también en el apartado "Viajes" de la web oficial de Live Nation. Esta iniciativa forma parte de una colaboración estratégica entre el grupo turístico y Live Nation España, que busca fortalecer la oferta de turismo musical y mantener la innovación en productos orientados a los aficionados a grandes conciertos dentro del territorio español.

Tal como detalló Azulmarino, cada pack incluye, de manera combinada, la reserva de un alojamiento y la entrada para uno de los conciertos que Shakira ofrecerá en Madrid durante el mes de septiembre. Azulmarino destacó que este modelo da respuesta a una tendencia en aumento: la preferencia de los viajeros por experiencias que integran la asistencia a eventos musicales de relevancia internacional con propuestas completas de servicios turísticos.

El público interesado contará desde el 26 de marzo con nuevas alternativas para adquirir entradas a los espectáculos de la cantante, facilitando una gestión integral de viaje y acceso al evento, según consignó el grupo. Esta opción también atiende la demanda provocada por la alta expectativa que genera la visita de la artista a España dentro de su actual gira europea.

La alianza entre World2Meet y Live Nation España fue anunciada recientemente, en línea con la estrategia de ambas empresas de ampliar la oferta vinculada al turismo de conciertos y festivales. Según reportó Azulmarino, este acuerdo busca sumar productos diferenciados al mercado, con la intención de satisfacer una demanda turística asociada al panorama musical contemporáneo.

La gira "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour" ha sido señalada por Azulmarino como uno de los acontecimientos musicales más esperados del año, atrayendo a público local e internacional interesado en asistir a los conciertos programados en España. Además, la colaboración entre la agencia de viajes y la promotora de eventos se plantea como un paso más en la consolidación de España como destino para el turismo musical, de acuerdo con declaraciones incluidas en la comunicación de Azulmarino.

En el comunicado, representantes de W2M resaltaron que la respuesta a la creciente demanda de viajes asociados a eventos musicales requiere la incorporación de servicios que ofrezcan comodidad y anticipación a los asistentes. Bajo esta premisa, el lanzamiento de los packs se convierte en una herramienta que integra turismo y ocio musical, alineada con las nuevas tendencias de consumo en el sector.

La propuesta de Azulmarino y Live Nation contempla la posibilidad de asegurar alojamiento y entrada de forma conjunta en fechas donde la afluencia de público y la ocupación hotelera suelen incrementarse notablemente por la celebración de este tipo de conciertos. Esta iniciativa también facilita la organización previa del viaje, aspecto considerado esencial por parte de las empresas involucradas para optimizar la experiencia de los asistentes, según informaron las fuentes señaladas.

La puesta en marcha de estos paquetes oficiales tiene como objetivo brindar una oferta completa, capaz de adaptarse a los intereses del público que planea asistir a los conciertos de Shakira y contribuir al reforzamiento del sector de turismo vinculado con grandes eventos musicales en España, práctica que W2M y Live Nation identifican como una de las tendencias más pujantes en el escenario turístico y cultural actual.