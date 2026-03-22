Vox pide al Gobierno dar prioridad a los españoles en la vivienda para proteger su salud mental

La encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) sitúa a la vivienda como el principal problema que afecta personalmente a la población en España. De acuerdo con información que publicó Europa Press, Vox registró en el Congreso una proposición no de ley para pedir que el Gobierno conceda prioridad a los ciudadanos españoles en el acceso a la vivienda, alegando el impacto que la crisis habitacional actual tiene sobre la salud mental y material.

Según detalló Europa Press, Vox argumenta que España atraviesa tanto una crisis de acceso a la vivienda como una de índole existencial. El partido sostiene que esta doble crisis está incidiendo de forma notable en la salud mental de los habitantes y denuncia que la desposesión que sufren genera numerosas carencias tanto materiales como psicológicas. Vox afirma que la garantía de estabilidad residencial y laboral representa, a su juicio, la mejor medida de política en salud mental.

La formación liderada por Santiago Abascal propone que el Ejecutivo implemente incentivos fiscales que mejoren las condiciones para la compra de viviendas y faciliten modalidades de alquiler orientadas a favorecer el acceso a la propiedad. Según la proposición recogida por Europa Press, Vox destaca la necesidad de crear un entorno fiscal favorable que permita fortalecer la estabilidad, la seguridad y la salud mental de la población.

Entre otras medidas, el grupo solicita el desarrollo de un sistema de avales públicos y préstamos blandos dirigidos a familias con hijos. Esta petición contempla la condonación progresiva del importe de la deuda hipotecaria en función del nacimiento de hijos mientras el préstamo sigue activo, buscando asegurar la prosperidad tanto material como psicológica de las familias españolas.

Vox también plantea reformas normativas que permitan a los jóvenes y a las familias retirar de manera parcial y sin penalizaciones fiscales fondos acumulados en planes y cuentas de ahorro para la jubilación, siempre que el destino del dinero sea la adquisición de una primera vivienda. Esta medida, según reportó Europa Press, estaría orientada a facilitar el acceso a la vivienda, especialmente para quienes buscan adquirir su primer hogar.

La iniciativa aboga, igualmente, por promover un modelo de alquiler que logre equilibrar los intereses de arrendadores y arrendatarios, así como por aumentar la construcción de viviendas protegidas en régimen de propiedad o en alquiler con opción de compra. También pide explorar fórmulas que permitan limitar la demanda extranjera no residente en el mercado inmobiliario, con el fin de favorecer la accesibilidad para la población local.

Por otro lado, Vox solicita la derogación de la Ley de Vivienda de 2023 y todas aquellas disposiciones legislativas que, según el grupo parlamentario, han tenido efectos negativos en el bienestar material y psicológico de los ciudadanos españoles. El argumento principal detrás de esta petición es la necesidad de revertir los que consideran como impactos adversos en la calidad de vida vinculados a las condiciones de acceso a la vivienda.

A lo largo de su proposición, Vox hace referencia a los datos del CIS y a distintos informes que ubican a la vivienda en el centro de las preocupaciones sociales de los ciudadanos. El partido conecta la crisis habitacional con el aumento de los problemas de salud mental en la población y sostiene que facilitar el acceso a una vivienda estable podría atenuar tanto el malestar emocional como las dificultades materiales derivadas de la falta de acceso a una residencia digna, según lo publicado por Europa Press.

El texto presentado insiste en la necesidad de dirigir la política de vivienda hacia la estabilidad residencial y el apoyo a las familias, subrayando que garantizar el acceso a la propiedad o a alquileres estables permitiría avanzar en el bienestar general. Con estas propuestas, Vox busca que el Gobierno implemente reformas profundas que afecten tanto al ámbito fiscal como al normativo, priorizando el acceso de los españoles a la vivienda frente a otras demandas, tal como consignó Europa Press.