Planas pide "ajustar costes" en la cadena alimentaria ante los efectos de la guerra en Irán

El cierre del estrecho de Ormuz, un paso estratégico por el que circula una parte considerable del petróleo y el gas natural a nivel mundial, ha creado riesgos directos para la fabricación de fertilizantes, debido a la alta dependencia de estos insumos energéticos en la industria europea. Según informó La Vanguardia, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, advirtió que la falta de autonomía de la Unión Europea en estos recursos energéticos incrementa la vulnerabilidad del sector agroalimentario, especialmente tras los recientes conflictos en Irán y Oriente Medio, que han generado una crisis energética.

El medio La Vanguardia detalló que Planas propuso que todos los actores de la cadena alimentaria revisen y ajusten sus costes de manera responsable, dentro de los márgenes de rentabilidad, como medida prioritaria para evitar la subida de precios de los productos alimenticios para los consumidores. El titular del Ministerio insistió en la importancia de no trasladar los incrementos de los costes de producción a los precios finales, en un momento en que la inflación y la volatilidad energética impactan de forma significativa sobre la economía agraria y la cadena de suministro de alimentos.

Durante una entrevista difundida por La Vanguardia y recogida por Europa Press, el ministro expuso los objetivos del nuevo paquete de medidas anunciado por el Gobierno español, que suma un valor de 877 millones de euros. Según publicó La Vanguardia, este paquete se enfocará en asegurar la continuidad de las actividades agraria y pesquera, al tiempo que se intenta paliar el efecto de los aumentos en los costes energéticos derivados de la situación internacional. Planas especificó que una de las metas centrales es mitigar el impacto de los precios energéticos en el segmento inicial de la cadena alimentaria, además de asegurar que los precios de los alimentos se mantengan estables en el mercado.

De acuerdo con La Vanguardia, Planas expresó que "la ciudadanía puede estar segura, como dijo el propio presidente del Gobierno, que con este paquete de medidas, España va a ser el país con el mayor escudo social y económico de toda la UE", en referencia a la capacidad de las ayudas para amortiguar el efecto de la crisis sobre la población y el sector agroalimentario en particular.

Consultado sobre las implicaciones concretas del posible cierre prolongado del estrecho de Ormuz, el ministro explicó que el abastecimiento de materias primas como el gas natural, fundamental para la industria de fertilizantes, está directamente condicionado por esta vía marítima. La Vanguardia reportó que Planas reconoció la existencia de un riesgo estructural por la falta de autonomía europea y subrayó la necesidad de avanzar hacia una agricultura menos dependiente de insumos químicos y energéticos, un objetivo que también forma parte de la estrategia de estas nuevas medidas gubernamentales.

En relación a las críticas que algunos sectores de la oposición han dirigido al calendario de implementación del paquete de ayuda, Planas defendió que las actuaciones del Gobierno llegan en tiempos comparables a los de la crisis provocada por la invasión rusa a Ucrania, cuando los planes de choque se adoptaron después de 30 días. El ministro también sostuvo que la situación actual presenta niveles de volatilidad incluso mayores, pero los efectos en los precios de los alimentos no alcanzan los picos de entonces. Defendió la necesidad de "no utilizar todos los recursos a la vez, sino adoptar medidas en función de la evolución", para mantener capacidad de maniobra ante eventuales agravamientos, según indicó La Vanguardia.

En el plano internacional, el titular del Ministerio también se refirió a su candidatura para la dirección general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), cuya elección tendrá lugar en verano de 2027. Planas expresó su aspiración de consolidar el consenso como candidato único de la Unión Europea y precisó que sus prioridades incluirán la lucha contra el hambre y la malnutrición, la promoción de una producción sostenible de alimentos y la potenciación de la actividad pesquera y acuícola para fortalecer la disponibilidad de proteínas de calidad. La Vanguardia recogió declaraciones en las que Planas estableció estos objetivos como líneas maestras de su programa para la FAO.

Otro aspecto destacado de la entrevista reproducida por La Vanguardia fue la valoración positiva del ministro sobre la feria Alimentaria, a celebrarse la próxima semana en Fira de Barcelona Gran Via en L'Hospitalet de Llobregat. El evento, que contará con cerca de 3.000 expositores y se prevé que reciba unos 100.000 visitantes, fue calificado por Planas como la gran cita del sector agroalimentario español. Según el ministro, esta feria representa una ocasión para proyectar al exterior el grado de innovación y modernización alcanzado por las empresas españolas del ramo agroalimentario.

El medio reportó que las medidas planteadas por el Gobierno buscan proteger tanto la viabilidad de la producción nacional de alimentos como el poder adquisitivo de la ciudadanía frente a los desafíos planteados por la coyuntura energética global. De acuerdo con la información, el sector agrario y pesquero español enfrenta un conjunto de retos interrelacionados, como el encarecimiento de la energía, la dependencia de materias primas importadas y la presión sobre los precios de venta en el mercado doméstico.

Asimismo, Planas enfatizó el propósito del Gobierno de equilibrar la intervención pública para responder de manera proporcionada y adaptativa a la evolución de la crisis energética. El ministro defendió la utilización escalonada de los recursos públicos para sostener la actividad, evitar distorsiones innecesarias en los precios y reducir progresivamente la dependencia de productos químicos en favor de soluciones sostenibles, incorporando una perspectiva de futuro en la gestión de esta contingencia.

El evento Alimentaria, según relató La Vanguardia, constituye un escaparate del potencial exportador y tecnológico del sector agroalimentario en España, al congregar a miles de empresas y visitantes internacionales. La organización de la feria coincide con la estrategia gubernamental de reforzar el posicionamiento internacional de los productos y empresas españolas, enmarcada en un contexto de incertidumbre por la evolución de los mercados energéticos y los efectos directos e indirectos de los conflictos en Oriente Medio.

En síntesis, la información recogida por La Vanguardia revela las diversas aristas de la respuesta gubernamental ante los desafíos generados por la crisis energética, el conflicto en Irán y Oriente Medio, y su impacto en la cadena alimentaria española. A través de la combinación de ayudas económicas, estrategias de contención de precios y la proyección internacional del sector, las autoridades buscan garantizar la estabilidad de la oferta y la competitividad del sector agroalimentario en un contexto complejo y cambiante.