León XIV renueva su llamamiento por la paz: "No podemos permanecer en silencio ante el sufrimiento"

Durante el tradicional rezo del Ángelus, León XIV expresó que la muerte y el dolor provocados por las guerras representan un escándalo para la humanidad y constituyen un grito ante Dios. En la plaza de San Pedro, frente a los fieles reunidos, el Papa reclamó el cese inmediato de la violencia, subrayando que el sufrimiento causado a las víctimas inocentes trasciende fronteras y afecta al conjunto de la sociedad global. Según consignó el medio, el sumo pontífice renovó de manera enfática su llamamiento a la paz, al referirse especialmente al conflicto en Oriente Medio.

El religioso remarcó que no es posible “permanecer en silencio ante el sufrimiento de tantas personas indefensas, víctimas de estos conflictos”, mensaje que comparte tanto con quienes lo acompañaban en la plaza como con quienes siguieron sus palabras desde otras partes del mundo. Tal como publicó la fuente, León XIV manifestó que el dolor que viven los inocentes impacta al conjunto de la humanidad, pues “lo que las hiere a ellas, lacera a toda la humanidad”, afirmó ante la multitud.

De acuerdo con la información de la fuente, el Papa subrayó que observa con tristeza los acontecimientos que afectan al Oriente Medio y a múltiples regiones donde la guerra y la violencia siguen presentes. Su mensaje se amplió a otras geografías más allá de Oriente Medio, recordando que distintas zonas continúan siendo escenario de hostilidades que provocan sufrimiento y devastación. León XIV pidió, según reportó el medio, que se interrumpan las hostilidades y se abran finalmente caminos de paz que se basen en el diálogo sincero y en el respeto a la dignidad de cada persona humana.

El pontífice enfocó su mensaje en la necesidad de construir procesos de entendimiento, recalcando esas dos condiciones: diálogo y respeto a la dignidad de todos. Su intervención se produce en un contexto de gran preocupación internacional ante la persistencia de conflictos armados y frente al aumento del número de víctimas civiles, especialmente dentro de las poblaciones más vulnerables y desprotegidas.

A lo largo de su intervención, recogida por la fuente, el Papa dejó claro que el sufrimiento humano causado por las guerras es inaceptable a nivel moral y espiritual. Su exhortación —hecha pública tras la oración dominical— reiteró el compromiso permanente del Vaticano por la paz, la reconciliación y la no violencia en zonas en crisis.

El llamado de León XIV se produce en un momento en el que muchas comunidades internacionales discuten posibles salidas a las actuales crisis en Oriente Medio y en otros territorios golpeados por enfrentamientos armados. Según detalló la fuente, el Papa insistió en que la única vía duradera pasa por el diálogo y la afirmación de la dignidad humana, considerando que la violencia y la guerra solo contribuyen a aumentar el dolor colectivo.

La alocución del pontífice incorporó palabras que buscaban reforzar la conciencia sobre la gravedad de la situación global y la necesidad de respuesta conjunta y solidaria. Dentro del marco de sus declaraciones, su mención al dolor de los inocentes como un asunto que “lacera a toda la humanidad” resalta la visión de que la violencia ejercida sobre los más vulnerables termina repercutiendo en el bienestar y en la conciencia del conjunto de la familia humana.

A lo largo de los últimos meses, tanto líderes políticos como organizaciones internacionales han alineado sus mensajes con el pedido de León XIV, evidenciando la centralidad del llamado al diálogo y a la protección de la vida de las personas ajenas a los conflictos bélicos. Según señaló el medio, el Papa mantiene la atención puesta en el desarrollo de los acontecimientos y la apertura de foros de negociación que puedan poner fin a las hostilidades en el menor plazo posible.

El pontífice concluyó sus palabras con la expectativa de que se adopten medidas concretas para alcanzar acuerdos de paz e impulsar la reconstrucción social basada en el respeto mutuo. También hizo hincapié en la importancia de sostener los esfuerzos internacionales orientados a proteger a los civiles y a promover el cese inmediato de la violencia en cada región afectada.