Israel anuncia el comienzo de la operación para separar el sur de Líbano por el río Litani

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, informó este domingo sobre la decisión de ordenar la destrucción acelerada de viviendas en la línea de contacto del sur de Líbano, siguiendo los procedimientos aplicados en áreas como Beit Hanun y Rafá, en la Franja de Gaza. Esta acción busca frenar lo que el gobierno israelí considera amenazas latentes para las comunidades en el norte de Israel, surgidas de las actividades de las milicias de Hezbolá en la región fronteriza. En paralelo a esta estrategia, Katz reiteró la instrucción de evacuar obligatoriamente a la población civil al sur del río Litani, con el objetivo de trasladarla al norte de ese curso fluvial.

Según detalló el medio, la operación incluye el inicio de una ofensiva para demoler de manera inmediata todos los puentes que cruzan el río Litani, situado entre el sur del Líbano y el resto del país. Katz denunció que estas infraestructuras permiten el transporte de materiales y personal de Hezbolá hacia áreas cercanas a la frontera con Israel. La medida responde a un incremento en los ataques desde territorio libanés hacia el norte israelí, atribuidos a la milicia chií.

El anuncio señala que tanto el titular de Defensa como el primer ministro Benjamin Netanyahu han autorizado a las fuerzas armadas israelíes a ejecutar sin dilación estas acciones contra los pasos sobre el Litani y a implementar la zona de exclusión propuesta a lo largo del límite sur del Líbano. Israel busca impedir lo que considera el movimiento de combatientes y armamento de Hezbolá en dirección al sur libanés, reforzando la seguridad en los municipios israelíes próximos a la frontera.

Tal como consignó la fuente, Israel lleva días intensificando su intervención militar en el sur del Líbano. Esta aceleración forman parte del objetivo de establecer un área desmilitarizada que dé resguardo a su población en el norte, frente a las operaciones de Hezbolá. Katz, en sus declaraciones, justificó la decisión indicando que la infraestructura libanesa —puentes y viviendas cerca de la línea de contacto— está siendo aprovechada para fines bélicos, de manera similar a lo ocurrido en la Franja de Gaza.

El medio indicó que la instrucción para los habitantes del sur del Litani resulta una réplica de protocolos utilizados en otros contextos de operaciones israelíes. La orden pide que todos los residentes de esa zona abandonen sus domicilios y se desplacen al norte del río, limitando así la presencia civil en áreas consideradas de riesgo o susceptibles de ser empleadas por milicianos.

Esta nueva escalada en las acciones del ejército israelí responde tanto a la continuidad de hostilidades en la frontera septentrional como a la persistente presencia de combatientes de Hezbolá en la región. Israel sostiene que estos movimientos buscan garantizar el resguardo de las poblaciones del norte israelí y dificultar la logística operativa de las milicias libanesas, que han incrementado sus ataques en las últimas semanas.

La operación sobre el río Litani y los desalojos forzados forman parte de una política de presión intensificada que, de acuerdo a lo publicado por la fuente original, adopta tácticas y precedentes aplicados en los asedios recientes a Rafá y Beit Hanun. El ejército israelí, bajo instrucciones directas del alto mando político, ha recibido la orden de avanzar de inmediato en la demolición de infraestructuras señaladas como estratégicas para Hezbolá.

En su alocución, Katz argumentó que el uso de puentes y edificaciones residenciales para propósitos militares constituye una amenaza directa y reiteró que la operación busca impedir cualquier tránsito de armas y milicianos desde el Líbano hacia las comunidades israelíes limítrofes. De acuerdo con las declaraciones recogidas por la fuente, la acción sobre los cruces del Litani pretende dificultar o cortar rutas de aprovisionamiento utilizadas por Hezbolá en el área.

Al elevar el nivel de la ofensiva y con la intensificación de las medidas en la frontera libanesa, el gobierno israelí refuerza así su postura frente a la escalada de confrontaciones en la región. Las operaciones, según concluyó el medio, persiguen crear una franja de seguridad que separe a las fuerzas hostiles de la población del norte de Israel y limitar el alcance de las milicias libanesas sobre territorio israelí.