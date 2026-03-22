Investigan la muerte violenta de un hombre sin identificar en Olot (Girona)

La División de Investigación Criminal de la Región Policial de Girona ha asumido el caso tras el descubrimiento del cuerpo de un hombre con signos de violencia en plena vía pública en Olot. Las autoridades mantienen el caso bajo secreto de actuaciones en tanto se avanza con las gestiones para identificar a la persona fallecida y esclarecer los hechos, según reportaron los Mossos d'Esquadra a través de un comunicado oficial.

Según informó el medio que publicó el parte policial, los agentes recibieron un aviso alrededor de las dos de la madrugada alertando sobre la presencia de un cadáver en una calle de la localidad catalana. Al lugar acudieron patrullas de los Mossos d'Esquadra, miembros de la Policía Local y profesionales del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), quienes constataron el fallecimiento e identificaron la existencia de lesiones compatibles con una muerte violenta.

Tal como dieron a conocer los Mossos d'Esquadra, la investigación se orienta tanto a esclarecer el motivo de la muerte como a avanzar en la identificación de la víctima, cuya identidad no había sido confirmada hasta el momento de la publicación. Los agentes del área específica de homicidios están recabando información y pruebas en el lugar donde se halló el cuerpo y han recogido testimonios que ayuden a reconstruir las horas previas al suceso.

El operativo policial desplegado en Olot incluye la preservación de la escena, el análisis de cualquier elemento relevante recogido en la vía pública y la revisión de posibles imágenes de cámaras de seguridad, precisó el comunicado reproducido por los medios informativos. Además, la Policía Científica colabora realizando las diligencias técnicas que permitan reunir datos forenses.

Según publicó el medio que dio a conocer el comunicado, los investigadores no han revelado por ahora ningún detalle sobre la posible relación del fallecido con la zona ni sobre testigos presenciales de los hechos, debido al secreto que rodea las actuaciones y con el objetivo de proteger el avance de la investigación judicial.

El caso ha generado la movilización de distintas unidades especializadas de la policía catalana que trabajan en la reconstrucción de lo sucedido en las horas clave anteriores al hallazgo del cuerpo. Asimismo, tal como consignó el parte oficial, tanto la identidad del hombre como las circunstancias exactas que rodearon la muerte permanecen sin esclarecer, con la prioridad puesta en que ningún dato pueda entorpecer las pesquisas en curso.

El cuerpo fue trasladado para la realización de la autopsia en el Instituto de Medicina Legal, lo cual, según consignó la fuente policial, permitirá obtener información crucial sobre la causa y la hora precisa del fallecimiento, así como los posibles indicios biológicos que faciliten avances en la identificación y en la identificación de agresores, en caso de confirmarse la intervención de terceras personas.

Los Mossos d'Esquadra reiteraron en sus declaraciones al medio que cualquier dato adicional se mantendrá bajo reserva hasta que el equipo de investigación pueda entregar avances oficiales. El caso continuará bajo estudio de la División de Investigación Criminal, con la colaboración del Juzgado de Guardia de Olot encargado de coordinar las actuaciones legales pertinentes en la fase inicial de la investigación.

El suceso ha llamado la atención en la población local debido al despliegue policial y a la naturaleza violenta de los hechos, mientras que la Policía ha solicitado prudencia ante la falta de datos concluyentes sobre lo ocurrido y ha exhortado a quienes cuenten con información relevante a ponerse en contacto con las autoridades competentes.