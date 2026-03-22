Fallecido un aficionado del Racing tras una discusión con un seguidor del Albacete

Las investigaciones iniciales han señalado que la confrontación entre los dos involucrados ocurrió después de una discusión, en la que ambos, residentes de Santander, se vieron implicados en un episodio que terminó con el fallecimiento de uno de ellos tras recibir una herida en la cabeza. Esta disputa se produjo poco antes del encuentro de fútbol entre el Racing de Santander y el Albacete Balompié, según consignó Europa Press.

De acuerdo con la información facilitada por fuentes policiales a Europa Press, el incidente se desarrolló en la calle Simón Cabarga de Santander, minutos antes de las 16:15, hora en la que ambos equipos se encontraban a punto de iniciar el partido en los Campos de Sport de El Sardinero. La llamada de alerta llegó al 091 de la Policía Nacional alrededor de las 16:00, advirtiendo sobre una agresión en dicho lugar. Agentes policiales acudieron rápidamente y hallaron a dos personas auxiliando a un hombre de mediana edad, quien presentaba una herida sangrante en la cabeza y yacía sobre la vía pública.

Los servicios sanitarios brindaron atención médica inmediata a la víctima en el sitio del suceso. Posteriormente, fue trasladado de urgencia al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Allí falleció posteriormente debido a la gravedad de las lesiones, de acuerdo con lo publicado por Europa Press.

En el escenario de la agresión, la Policía Nacional localizó y detuvo a un hombre que portaba una camiseta del Albacete, considerado presunto responsable de los hechos. Los agentes lo trasladaron a dependencias policiales para continuar la investigación. Europa Press detalló que tanto el fallecido como el detenido residen en la capital cántabra y que la víctima era seguidor del Racing de Santander.

Según informó Europa Press, la Oficina Nacional de Deportes fue notificada sobre este suceso debido a la vinculación con el ambiente futbolístico. Las primeras diligencias apuntan a una discusión entre ambos antes de que se produjera la agresión mortal.

Las autoridades han previsto que el sospechoso pase a disposición judicial el lunes 23 de marzo. La juez que tomará el caso está de guardia durante el fin de semana y corresponde al juzgado número 2 del Tribunal de Instancia de Santander, reportó Europa Press. Mientras tanto, la Policía Nacional continúa con las diligencias para esclarecer completamente los hechos y culminar el atestado, que será entregado a la autoridad judicial junto con el detenido.

El altercado y su vínculo con la celebración del partido entre el Racing y el Albacete, así como la participación de aficionados locales de ambos equipos, han motivado la colaboración entre las fuerzas de seguridad y los organismos vinculados al deporte. Europa Press ha señalado que las investigaciones se centran tanto en esclarecer el origen de la discusión como en analizar posibles antecedentes entre las personas implicadas.

El evento, que tuvo como contexto las horas previas a un encuentro deportivo, ha llevado a la intensificación de la vigilancia y el llamado de las autoridades a evitar situaciones de violencia relacionadas con el fútbol. De acuerdo con Europa Press, las próximas acciones judiciales y policiales tendrán como objetivo principal esclarecer todas las circunstancias del incidente y determinar la responsabilidad penal del detenido.