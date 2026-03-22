Extremadura conmemora el V Centenario del segundo viaje de Pizarro a Perú con un encuentro en Trujillo el 26 de marzo

El evento contará con una conexión internacional al retransmitirse las ponencias en simultáneo entre el Teatro Manuel Ascencio Segura de Lima y el Palacio del Marquesado de la Conquista de Trujillo. Según informó la Fundación Extremeña de la Cultura, la jornada académica “Un viaje de ida y vuelta. V Centenario del II Viaje de Francisco Pizarro (1526-2026)” reunirá a especialistas de diversos países, quienes analizarán las implicaciones históricas, sociales y geopolíticas de la expedición realizada por el conquistador trujillano. Esta cita se celebrará el jueves 26 de marzo a las 16:30 horas en España y a las 10:30 horas en Perú, conforme detalló la fundación en el comunicado distribuido por la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes.

De acuerdo con la información proporcionada por la Fundación Extremeña de la Cultura, la conmemoración se enmarca en el Área de Estudio e Investigación Histórica de la estrategia Extremestiza de la Junta de Extremadura, y aborda el impacto de la segunda expedición de Pizarro en ambos continentes. En el acto participarán autoridades diplomáticas de España, Colombia y Perú, junto con expertos internacionales y miembros de entidades académicas y culturales asociadas a la efeméride.

El medio organizador informó que el programa comenzará con la intervención de Bernard Lavallé, catedrático de la Universidad de la Sorbonne Nouvelle en París y especialista en la biografía de Pizarro, quien expondrá el tema “El segundo viaje, nudo gordiano de la empresa de Pizarro”. Posteriormente, el decano de la Universidad Tecnológica de Perú, el jurista e investigador Luis José Diez Canseco, dará la conferencia titulada “Segundo Viaje de D. Francisco Pizarro: trascendencia histórica y geopolítica”, analizando sus efectos en la región andina y su proyección internacional.

Según publicó la Fundación Extremeña de la Cultura, la sesión continuará con la ponencia “La gesta de las exploraciones españolas del siglo XVI y los viajes espaciales”, a cargo del periodista y miembro de la Sociedad Geográfica Española, Pedro Páramo Lobeto, estableciendo un paralelismo entre los viajes históricos y los desafíos de la exploración contemporánea. A continuación, el explorador polar y miembro de la Sociedad Geográfica Española, José Antonio Trejo Picado, abordará los “Desafíos y Retos en el siglo XXI” relacionados con las exploraciones en el Pacífico.

La programación del evento incluye también la presentación de la catedrática de Historia del Arte en la Universidad de Extremadura, Yolanda Fernández Muñoz, bajo el título “La construcción iconográfica de Francisco Pizarro: miradas, espacios y representaciones”, donde se analizarán los modos en que la figura de Pizarro se ha representado a lo largo del tiempo en distintas disciplinas artísticas y sociales.

El encuentro organizado por la Fundación Extremeña de la Cultura contempla una clausura musical con la participación de voces y músicos de la orquesta de cámara dirigida por el maestro Guillermo Galindo, que interpretarán piezas polifónicas mestizas de los siglos XVI al XVIII. El repertorio seleccionado refleja el mestizaje cultural derivado del proceso histórico iniciado con las expediciones de Pizarro y sus contemporáneos, según reportó la Fundación.

Este simposio cuenta con la colaboración de la Municipalidad de Lima, la Embajada de Perú, el Ayuntamiento de Trujillo, la Universidad de Extremadura y el museo Pedro de Osma, además de la Sociedad Geográfica Española. Mediante la presencia de representantes de instituciones académicas, museos y cuerpos diplomáticos, la organización busca resaltar la amplitud de perspectivas sobre los hechos históricos que se abordarán en la jornada.

La jornada en Trujillo integra en su desarrollo aspectos históricos, sociales, expedicionarios y culturales, con aportes de especialistas de ambas orillas del Atlántico. Según detalló la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes, el propósito de la cita es promover el análisis crítico y multidisciplinar sobre la gesta de Francisco Pizarro en su segundo viaje al actual territorio peruano, mediante el intercambio de ideas entre expertos, estudiantes y entidades interesadas en la historia compartida entre España y América Latina.