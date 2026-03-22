El PP pide en el Congreso mayor presencia de Frontex y procedimientos "ágiles" para tramitar solicitudes de asilo

El Partido Popular ha puesto el foco sobre casos recientes en los que terceros países han recurrido a la inmigración como instrumento de presión o como parte de lo que denominan "agresión híbrida" hacia la Unión Europea o sus Estados miembros. Según informó Europa Press, esta cuestión forma parte central de la proposición no de ley presentada por el PP en el Congreso de los Diputados, con la que busca que el Gobierno español impulse una nueva estrategia migratoria más eficaz y adaptada a la emergencia que, según su exposición de motivos, enfrentan España y Europa.

De acuerdo con la información recogida por Europa Press, la propuesta registrada por el PP solicita que el Ejecutivo gestione ante la Unión Europea una mayor presencia operativa de Frontex, tanto en el territorio nacional como en terceros países. Además, la petición incluye la actualización y firma de Acuerdos de Estatutos que faciliten la intervención conjunta de Frontex junto a fuerzas de seguridad españolas, resaltando la importancia de reforzar el despliegue en zonas especialmente expuestas como Canarias, Baleares, Ceuta, Melilla y el Estrecho de Gibraltar.

La iniciativa presentada aborda también la necesidad de agilizar los procesos de solicitud de asilo en España. El PP plantea que los trámites para la protección internacional se resuelvan con mayor celeridad, argumentando que así se logrará reducir los flujos de inmigración ilegal, minimizar los peligros para quienes se arriesgan en rutas irregulares y aumentar la eficiencia del sistema nacional de asilo.

En este contexto, el Partido Popular pide que España, en coordinación con la Comisión Europea y el resto de los países miembros, contribuya a una revisión exhaustiva de los acuerdos migratorios vigentes. La propuesta sugiere establecer mecanismos para evaluar su cumplimiento y promover acciones correctivas en caso de detectar incumplimientos. Según publicó Europa Press, el texto recuerda la importancia de que los acuerdos con países de origen y tránsito incluyan cláusulas sobre readmisión efectiva y medidas contra las redes de tráfico de seres humanos, como condición indispensable para la cooperación.

La formación presidida por Alberto Núñez Feijóo insta además a aplicar de forma consistente los conceptos de "país seguro de origen" y "tercer país seguro", para lo que aboga por que los Estados miembros de la UE empleen listas comunes que permitan un tratamiento homogéneo en toda la Unión sobre la procedencia de las personas solicitantes de asilo. El medio Europa Press detalla que el objetivo de estas medidas consiste en dotar de mayor cohesión y eficacia a las políticas migratorias europeas y nacionales.

Por otro lado, el PP señala en la exposición de motivos de su proposición que el actual Gobierno carece de una política migratoria definida. Según la formación, la gestión en este ámbito se ha caracterizado por la “improvisación”, el incumplimiento persistente de las normativas nacionales y europeas, y la inadecuada utilización de los fondos europeos destinados al refuerzo de los sistemas de acogida y control de flujos migratorios. El partido sostiene que como resultado se han perdido decenas de millones de euros de financiación europea en un momento en el que consideran que España afronta una emergencia migratoria.

El texto de la proposición no de ley, según consignó Europa Press, contempla, además, la cooperación estrecha con los socios comunitarios para responder ante escenarios en los que terceros países intenten instrumentalizar la llegada de migrantes a la frontera de la UE con fines políticos o para generar desestabilización. En este sentido, se insiste en la necesidad de una estrategia europea conjunta que fortalezca las acciones fronterizas, mejore la prevención de salidas irregulares y suponga un mayor control del tráfico ilícito de personas.

La propuesta del PP recoge, como elemento central, la reordenación de los recursos humanos y materiales para dar una respuesta “rápida” y coordinada ante episodios de presión migratoria, incluyendo la mejora de los procedimientos administrativos y operativos desde el primer punto de contacto, hasta la resolución final de solicitudes de protección internacional.

En total, la iniciativa será sometida a debate en la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Congreso de los Diputados. Según Europa Press, el PP busca con esta propuesta que el Gobierno oriente su política migratoria hacia la prevención, la cooperación internacional efectiva y el fortalecimiento del control fronterizo, incidiendo en la necesidad de responder al fenómeno migratorio con “mayor eficacia”, en vistas de los desafíos recientes en la frontera sur y la reclamación de una gestión más eficiente de los recursos europeos disponibles para España.