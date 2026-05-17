Toni Acosta, orgullosa de su nuera Dora Postigo, hija de Bimba Bosé, en su concierto más emotivo en Madrid

Toni Acosta y Dora Postigo vuelven a demostrar la estrecha relación que las une, esta vez en un momento muy especial para la joven artista. La hija de Bimba Bosé ofreció un concierto en el Matadero de Madrid, una cita clave en su incipiente carrera musical, arropada por familia y amigos muy significativos en su vida.

La actriz no quiso faltar a este directo y acudió a apoyar a la novia de su hijo, siguiendo el concierto con atención y orgullo entre bastidores. Al finalizar, ambas se fundieron en un emotivo y fuerte abrazo, dejando claro la gran complicidad que existe entre ellas y el cariño que se tienen. Junto a Toni se encontraba también un chico con el que estuvo conversando animadamente mientras esperaba a Dora tras su paso por el escenario.

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La cantante no solo contó con el respaldo de la intérprete, sino también con el de su pareja, Nicolás Martos, y de la hermana de este, Julia. El nieto de Raphael se mostró muy integrado con la familia de su chica, conversando de forma distendida con Diego Postigo, padre de la artista. El músico, recién salido a la luz su separación de Bárbara Lennie, se dejó ver volcado en su hija y muy cercano a la familia política de la joven, encontrando en ellos un importante apoyo emocional.

Sobre el escenario, Dora apareció algo nerviosa al principio, pero pronto se ganó al público con su simpatía y su talento. Acompañada por su padre, ofreció un repertorio en el que aprovechó para presentar dos canciones de su nuevo disco, algo que confesó no haber hecho nunca antes en directo. "Y bueno, voy a cantar dos canciones de mi nuevo disco. Y no las he cantado nunca en directo, o sea que vamos a ver qué tal sale, yo creo que bien", dijo ante el público. Desde un lado, Diego la respaldó sin dudar: "Seguro que sí", dejando claro que padre e hija se sostienen mutuamente en este momento vital.

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Uno de los momentos más especiales de la noche llegó cuando la artista se sentó al piano para interpretar un tema dedicado a alguien que canta nanas. Al terminar, Dora, radiante de felicidad, celebró su éxito rodeada de los suyos: se abrazó con su progenitor en un gesto lleno de ternura y compartió la alegría con Toni Acosta, su novio Nicolás y el resto de amigos y familia.