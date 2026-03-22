El español Mariano García se proclama campeón del mundo de 1.500 en pista cubierta

La trayectoria de Mariano García en competiciones internacionales alcanzó un nuevo hito este fin de semana con la obtención de su tercer título en campeonatos de primer nivel. El atleta, ya consagrado como campeón del mundo ‘indoor’ en 800 metros en 2022 y campeón de Europa de 800 metros al aire libre ese mismo año, sumó una destacada victoria al imponerse en la prueba de 1.500 metros en pista cubierta. El evento tuvo lugar en los Mundiales de atletismo en sala realizados en Torun, Polonia, según informó el medio de comunicación de referencia.

De acuerdo con la información difundida, García—apodado ‘la Moto’—aseguró la medalla de oro al dominar la carrera desde el inicio hasta la meta. Esta victoria no solo representó el primer oro para España en la presente edición del campeonato mundial bajo techo, sino que incrementó el número de preseas obtenidas por la delegación española, que ya había acumulado dos platas el día anterior: una en el relevo 4x400 mixto y otra en los 60 metros vallas, logradas por Quique Llopis.

Tal como publicó la fuente mencionada, la superioridad demostrada por García en la pista polaca consolidó su posición dentro del atletismo europeo y mundial, fortaleciendo su palmarés internacional en pruebas tanto bajo techo como al aire libre. El nuevo título se suma a un historial en el que destaca el triunfo mundial en los 800 metros en el año 2022, así como la medalla de oro obtenida en el campeonato europeo de esa misma distancia y temporada.

La delegación española logró sumar con este resultado su tercera medalla en el certamen, reafirmando el momento ascendente del atletismo nacional en las competiciones internacionales de atletismo bajo techo. De acuerdo con lo consignado por el medio, la actuación de García otorga visibilidad al trabajo del equipo y refuerza la posición de España entre los países más destacados en el marco de los Mundiales de pista cubierta.

El campeonato, celebrado en la ciudad de Torun, reunió a atletas de élite procedentes de diferentes partes del mundo. En ese contexto, la victoria de García en la distancia de 1.500 metros tuvo un impacto especial por tratarse de una prueba con fuerte rivalidad internacional y de gran tradición dentro del atletismo.

Según puntualizó la publicación, la carrera dominada por el corredor español se caracterizó por su control estratégico sobre el desarrollo de la prueba, permitiéndole mantener una posición de liderazgo hasta cruzar la línea de meta. De este modo, Mariano García añadió un galardón significativo tanto a nivel personal como para la representación española.

El medio recordó que, en la jornada precedente, las preseas de plata para España llegaron con el equipo de relevo 4x400 mixto y mediante la destacada actuación de Quique Llopis, lo que sitúa a la selección nacional con presencia en el podio en diversas disciplinas de la competición.

El papel de Mariano García en estos Mundiales marca otro capítulo relevante en una carrera deportiva que ha supuesto avances notables para el atletismo en España, según publicó la fuente. La suma de títulos alcanzada por el atleta refuerza la proyección internacional del deporte y amplía las expectativas para futuras ediciones de torneos mundiales y europeos.