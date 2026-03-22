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Diego Pablo Simeone: "Merecimos un poco más"

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El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, defendió este domingo que su equipo mereció "un poco más", después de perder por 3-2 ante el Real Madrid, aunque no cree que hayan perdido por la actuación arbitral, porque su equipo no dio "el paso hacia adelante para ganar" el partido en el que pudieron "defender mejor" y "hacer más cosas ofensivamente".

"No que creo no hayamos ganado por eso (la actuación arbitral). No dimos el paso hacia delante para ganar un partido en el que merecimos un poco más", afirmó el técnico rojiblanco en la rueda de prensa posterior al 3-2 en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid.

Simeone no se quiso pronunciar acerca de las acciones polémicas del encuentro porque "estaba 'lejísimos' en las dos jugadas", en referencia al penalti señalado en favor de los blancos y un posible para los colchoneros. "No he visto las jugadas por televisión. No me meto en eso, no creo que haya interferido en el partido (el colegiado)", dijo.

"Pudimos haber hecho más, teníamos el partido para controlarlo de otra manera. Pudimos defender mejor, hacer más cosas ofensivamente. Ante cualquier mínima situación que permitas, te van a hacer daño", añadió.

Acerca de Ademola Lookman, autor del primer gol del partido en la primera parte, el argentino señaló que "está creciendo y viene trabajando muy bien". "Nos da cosas diferentes en ataque, le estamos ayudando en la parte defensiva, tiene ese trabajo defensivo también. Tiene un corazón enorme y una voluntad increíble para crecer", zanjó.

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