Obispo de Canarias: "Está programado que el Papa escuche el testimonio de migrantes que han venido en patera"

El encuentro previsto entre el Papa León XIV y personas migrantes que atravesaron el Atlántico en pequeñas embarcaciones busca contribuir a la visibilización del drama migratorio y generar ánimo entre quienes participan en la acogida de quienes llegan a Gran Canaria. Según consignó el medio Europa Press a través de declaraciones del obispo de Canarias, José Mazuelos, la reunión tomará lugar el 11 de junio en el puerto de Arguineguín, durante la estadía del pontífice en la isla como parte de su visita a España, programada del 6 al 12 de junio.

De acuerdo con lo expresado por el obispo Mazuelos y recogido por Europa Press, está previsto que León XIV escuche en persona los relatos de personas migrantes que han llegado en patera o cayuco y también de quienes, tras recibir acogida por parte de la Iglesia, se encuentran en procesos de integración en la sociedad canaria. El obispo ha detallado que esperan que el pontífice transmita un mensaje de ánimo y esperanza a quienes intervienen en las acciones de apoyo, a la vez que renueve el llamado a detener la peligrosa ruta atlántica que cada año registra numerosas muertes, promoviendo medidas en los países de origen, pero también defendiendo la acogida e integración en los lugares de destino.

Según publicó Europa Press, la visita de León XIV a Canarias responde a un deseo de su predecesor, el Papa Francisco, quien mostraba intención de viajar a las islas motivado por la crisis migratoria creciente. Mazuelos señaló que esta escala en el archipiélago dota al recorrido de una dimensión social y de denuncia frente a la situación de las migraciones, a la vez que permite poner sobre la mesa problemas derivados de guerras, situaciones de violencia, explotación de recursos naturales y minerales en países africanos. Todo esto, según indicó el obispo en declaraciones al citado medio, deja a Canarias y, por extensión, a España y Europa, ante el reto de gestionar la frontera sur con consecuencias humanitarias.

Consultado sobre si la presencia del pontífice podría interpretarse como una advertencia hacia Europa por su gestión de la crisis, Mazuelos expresó a Europa Press que no podía prever el alcance del mensaje, aunque reiteró que la realidad de la migración es innegable y exige respuestas sociales en lugar de convertirse en un asunto de instrumentalización política. Remarcó la necesidad de buscar el bien común, evitando el uso frívolo del fenómeno migratorio y afrontando situaciones específicas como las que se presentan en Canarias, territorio que actúa como puerta de entrada a Europa para muchas personas migrantes.

Según el testimonio del obispo recogido por Europa Press, los mensajes xenófobos que han ido surgiendo en la sociedad española encuentran en la visita y la intervención del Papa una posible llamada de atención, en la medida en que el liderazgo moral que encarna podría contribuir a iluminar las conciencias ante el fenómeno migratorio. Mazuelos añadió que no solo debe centrarse el enfoque en los migrantes originarios de países africanos, ya que también Gran Canaria ha recibido en años recientes a venezolanos y cubanos que abandonaron sus países por la situación social y política. “Para Canarias, Venezuela era la octava isla”, recordó el obispo, describiendo la estrecha relación histórica y el impacto de estos nuevos flujos migratorios.

Además del encuentro en el puerto, el programa de la visita de León XIV contempla otro evento multitudinario con todos los fieles de la diócesis. El obispo destacó ante Europa Press el esfuerzo colectivo en los preparativos de la visita, subrayando el apoyo brindado por las instituciones gubernamentales canarias, los cabildos y ayuntamientos. “Percibo que estamos todos a una”, afirmó Mazuelos durante la entrevista, mostrando confianza en que la llegada del Papa supondrá un impulso para la Iglesia y también para la sociedad civil de Canarias.

El obispo subrayó que la diócesis enfrenta actualmente desafíos relacionados con la secularización y la sinodalidad y que la visita del pontífice llega en un momento complejo, con la expectativa de que su presencia otorgue un nuevo impulso a quienes trabajan en la integración y atención de personas migrantes y aporte a la reflexión colectiva sobre esta problemática, tal como reportó Europa Press.