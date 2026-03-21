Martínez volverá a las Cortes 23 años después de su primera etapa como procurador cuando coincidió con Mañueco

Durante su anterior paso por el Parlamento autonómico, Carlos Martínez Mínguez intervino activamente en debates de relevancia, como el relacionado con la ‘Ciudad del Medio Ambiente’ de Soria, cuestionando abiertamente la modificación de suelo protegido y subrayando la importancia de preservar los recursos naturales de la provincia. Tras casi dos décadas al frente del Ayuntamiento de Soria, tal como detalló el medio original, Martínez dejará la Alcaldía para incorporarse nuevamente a las Cortes de Castilla y León como representante socialista y líder de la oposición.

De acuerdo con la información publicada, el secretario del PSOE en Castilla y León formalizará su renuncia al cargo municipal en un pleno extraordinario previsto para el lunes 13 de abril. Un día después, el martes 14, Martínez tomará posesión de su escaño en el Parlamento autonómico. Según consignó el medio citado, la legislación electoral autonómica determina la incompatibilidad entre los cargos de alcalde y procurador en municipios que superan los 20.000 habitantes, por lo que el dirigente tuvo que optar entre ambos puestos.

Carlos Martínez Mínguez inició su labor parlamentaria en 2003 durante la VI Legislatura, representación para la que fue elegido por la provincia de Soria. En esa etapa centró su tarea en áreas como Medio Ambiente, especialmente en el último año del Castillo de Fuensaldaña como sede de las Cortes. El 14 de marzo de 2007, la sede parlamentaria cerró con la aprobación de tres leyes: Protección Ciudadana, reforma de la Ley de Cajas y el proyecto de interés regional para la ‘Ciudad del Medio Ambiente’ de Soria. Martínez defendió el voto en contra del PSOE en ese último proyecto, alertando entonces: “No se puede matar la gallina de los huevos oro de Soria, que es su medio ambiente”, y calificando la iniciativa de “pelotazo verde” y “especulación”.

El medio original subrayó que, tras esa etapa como procurador, Martínez fue designado candidato del PSOE a la Alcaldía de Soria para las elecciones municipales celebradas en 2007, cargo que alcanzó en coalición con IU-Los Verdes. Desde entonces ha ejercido como primer edil durante 19 años consecutivos, gestionando diferentes áreas y ocupando responsabilidades tanto como portavoz municipal como en el gobierno local, tras pactos con diferentes formaciones políticas en los primeros mandatos.

La anterior legislatura autonómica a la que asistió Martínez, la VI, contó también con la entrada del actual presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, entonces procurador y posteriormente consejero de Presidencia y Administración Territorial en 2001. Fernández Mañueco fue jefe de filas de Martínez como líder del PP, mientras que el propio Martínez tuvo como referente socialista a Ángel Villalba, entonces secretario autonómico del PSOE.

Martínez y Mañueco coincidieron de nuevo en la gestión municipal desde 2011 y 2015, cuando ambos fueron alcaldes de sus respectivas ciudades, Soria y Salamanca. Estas trayectorias cruzadas han marcado la política autonómica y local durante las dos últimas décadas.

Según publicó el mismo medio, la composición del Parlamento en la VI Legislatura, en la que debutó Martínez, era menos fragmentada, con solo tres fuerzas representadas: el Grupo Popular, con 48 escaños, el Socialista, con 32, y un reducido Grupo Mixto. La próxima legislatura, la XII, contará con los mismos 82 procuradores, pero la fragmentación será mayor con la entrada de nuevos partidos en el Grupo Mixto, entre ellos representantes de UPL, Soria ¡Ya! y Por Ávila. Se mantendrá el número de dos representantes del PSOE por Soria, siguiendo el esquema de equilibrio de género impuesto en las listas paritarias actuales.

Martínez comenzó su carrera política en 1999 como concejal de Medio Ambiente, Cultura y Festejos, en un gobierno municipal fundamentado en la alianza entre PSOE, IU y Alternativa Soriana Independiente. Desde entonces, su presencia en el Consistorio ha sido continuada, adaptándose a distintos contextos políticos y pactos. El acceso al bastón de mando en 2003 se produjo tras un pacto con IU-Los Verdes y la decisión de Iniciativa por el Desarrollo de Soria de no apoyar a ninguno de los grandes partidos, abriendo el camino para su liderazgo durante casi dos décadas.

El paso a las Cortes de este veterano dirigente socialista constituye un relevo estratégico en el liderazgo local y autonómico, coincidiendo con el comienzo de una nueva etapa parlamentaria caracterizada por la diversidad y la presencia de nuevas formaciones políticas. Tal como reportó el medio original, el proceso se enmarca en una transición política relevante para Soria y para el panorama autonómico en Castilla y León, con figuras veteranas de la política castellano-leonesa repitiendo cargos o adaptando sus funciones en el Parlamento regional.