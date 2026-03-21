Guardacostas franceses rescatan a 78 migrantes en peligro de naufragio en el canal de la Mancha

El jueves se registró el rescate de 25 personas que habían salido desde costas de Francia y Bélgica en pequeñas embarcaciones, una operación relacionada con el incremento reciente de intentos de cruce hacia el Reino Unido a través del canal de la Mancha. Ese mismo día, según un comunicado oficial de las autoridades francesas, los guardacostas llevaron a cabo el auxilio de 78 migrantes cuya embarcación presentó una falla mecánica en el motor mientras avanzaban desde Bélgica hacia territorio británico.

De acuerdo con la información proporcionada por la autoridad marítima francesa, la embarcación de migrantes quedó a la deriva tras el desperfecto, lo que motivó la intervención inmediata de los equipos de emergencia. Según publicó el medio, los migrantes rescatados fueron trasladados al muelle de Calais, donde recibieron atención de los servicios de rescate en tierra. El operativo incluyó la participación de efectivos de la guardia costera y personal especializado en emergencias humanitarias y sanitarias.

En lo que va del año, el número de personas que han llegado al Reino Unido por medio de pequeñas embarcaciones asciende a 3.863, según cifras oficiales citadas por el medio. El volumen de cruces a través del canal de la Mancha evidencia la persistencia de rutas marítimas migratorias entre Europa continental y el Reino Unido, a pesar de los riesgos asociados y del despliegue de vigilancia fronteriza por parte de las autoridades francesas y británicas.

El jueves, además de este operativo de rescate masivo, otras operaciones pusieron a salvo a 144 migrantes que viajaban en dos embarcaciones diferentes, reportó la agencia. Estos rescates reflejan la presión migratoria constante en esta franja marítima y la importancia de los dispositivos de socorro gestionados por guardacostas y equipos de emergencia a ambos lados del canal.

Las acciones de salvamento realizadas por las autoridades francesas se inscriben dentro de los protocolos establecidos para responder ante incidentes en el canal de la Mancha, una de las rutas marítimas más transitadas y vigiladas de Europa para la migración irregular. La coordinación entre los distintos equipos de emergencia y la rapidez de la respuesta resultan determinantes para garantizar la vida y la salud de las personas involucradas en estos intentos de cruce.

Los traslados a Calais incluyeron atención médica y evaluación por parte de personal sanitario, asegurando que los rescatados recibieran los cuidados urgentes tras la travesía y el incidente mecánico. Según consignó el medio, este tipo de operativos incluyen la participación de servicios especializados que ofrecen apoyo inmediato y evalúan la situación de cada persona rescatada antes de realizar cualquier traslado posterior.

Las cifras divulgadas evidencian la magnitud del fenómeno migratorio que afecta la región y la respuesta sostenida de las autoridades ante situaciones de riesgo que pueden resultar en naufragos o emergencias humanitarias. Los eventos recientes marcan una tendencia que preocupa a los organismos humanitarios y a los gobiernos involucrados, por la continuidad en los intentos de travesía pese a las condiciones peligrosas del canal y la precariedad de las embarcaciones utilizadas.

Mientras tanto, continúan los esfuerzos de cooperación y patrullaje entre Francia y Reino Unido en la búsqueda de prevenir nuevos incidentes y garantizar la seguridad en una de las rutas marinas más activas para los migrantes en tránsito hacia el norte de Europa, según informó el medio.