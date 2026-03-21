Agencias

El portugués Da Costa lidera el doblete de Jaguar en el Gran Premio de Madrid del Mundial de Fórmula E

Antonio Félix da Costa conquistó la cita madrileña de Fórmula E tras una espectacular remontada y una estratégica maniobra final, mientras el público llenó el Jarama y el rey Felipe VI acompañó la histórica primera edición capitalina de la competición eléctrica

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Pascal Wehrlein, piloto alemán del equipo Porsche, incrementó su ventaja como líder del Campeonato del Mundo de Fórmula E tras finalizar en la tercera posición en el Gran Premio de Madrid. Según consignó el medio oficial de la Fórmula E, esta sexta prueba de la temporada se celebró en el Circuito del Jarama y sirvió como la primera edición de la competencia en la capital española, donde un público multitudinario llenó las gradas y el rey Felipe VI presenció la jornada desde el palco.

El piloto portugués Antonio Félix da Costa, integrante del equipo Jaguar TCS Racing, se adjudicó la victoria luego de una destacada remontada desde la tercera posición en la parrilla de salida. De acuerdo con la información publicada por la Fórmula E, Da Costa aplicó una estrategia basada en la administración del 'Modo Ataque', recurso que utilizó en los momentos clave de la carrera para incrementar sus opciones de alcanzar la punta. La lucha en las vueltas finales fue especialmente intensa, enfrentando al portugués con el británico Dan Ticktum del equipo Cupra Kiro, su compañero de escudería Mitch Evans y el propio Wehrlein, quienes pugnaron por las posiciones durante múltiples giros.

El equipo Jaguar TCS Racing logró un doblete en la competencia, con Da Costa primero y el neozelandés Mitch Evans asegurando la segunda plaza al superar a Ticktum en la parte decisiva de la cita. Evans intentó disputar el triunfo hasta la bandera a cuadros, pero no pudo contrarrestar la ofensiva final de su compañero, quien consiguió la segunda victoria consecutiva tras su incorporación al equipo.

En la lista de posiciones, el podio se completó con Wehrlein. Según reportó la Fórmula E, el piloto alemán consiguió arrebatar la tercera posición al británico Ticktum en las últimas vueltas, sumando así puntos vitales que le permiten liderar la clasificación general del campeonato con once puntos de margen sobre el suizo Edoardo Mortara, corredor del equipo Mahindra. Mortara finalizó en quinto lugar en el circuito madrileño.

Durante el desarrollo de la carrera, el español Pepe Martí, piloto de Cupra Kiro, encabezó el grupo en algunas fases del recorrido, generando expectativas entre la afición local. Sin embargo, finalizó finalmente en la novena posición tras perder posiciones en el tramo final. Maximilian Guenther, representante del equipo DS Penske, también ocupó posiciones delanteras y llegó a superar por momentos a Da Costa, resultado de las estrategias que los equipos diseñaron para las paradas en 'boxes' y utilización de los recursos tácticos del campeonato.

El evento, que marcó el debut del Campeonato Mundial de Fórmula E en la capital española, atrajo la atención de numerosos aficionados que colmaron el histórico trazado del Jarama. Según difundió la Fórmula E, la jornada adquirió además un tono especial por la presencia institucional del rey Felipe VI, subrayando el alcance del encuentro dentro del calendario automovilístico internacional.

Con este resultado, Da Costa refuerza su posición como uno de los pilotos en ascenso en la temporada, mientras Jaguar TCS Racing consolida sus aspiraciones en la lucha por el título de constructores. La organización destacó la intensidad de la prueba y la alternancia en la cabeza de carrera, aspectos que definieron una de las citas más disputadas en lo que va de campeonato, según reflejó la crónica de la Fórmula E.

La clasificación general queda definida con Wehrlein al frente, seguido por Mortara. Los equipos y pilotos se preparan ahora para la siguiente cita, que tendrá como escenario una competición que sigue ganando presencia en el calendario global, como agregó el medio oficial, que destacó la respuesta del público español ante la llegada del certamen de monoplazas eléctricos a Madrid.

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