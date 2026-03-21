Cabezón de las Sal recibe los restos mortales de Matilde de la Torre en el 80 aniversario de su fallecimiento

La figura de Matilde de la Torre, símbolo de democracia y compromiso social, ha sido evocada por el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, quien señaló que la intelectual estaría "muy agradecida de que se consumara su último deseo" y reconocería el avance de los derechos de las mujeres durante los cincuenta años recientes de democracia. Esta declaración tuvo lugar durante el acto de inhumación de los restos mortales de Matilde de la Torre en el cementerio de Cabezón de la Sal, realizado ochenta años después de su fallecimiento en Ciudad de México. El evento, celebrado esta semana, marca el retorno definitivo de la exiliada cántabra a su tierra natal y congregó a familiares, autoridades y vecinos, tal como publicó la Fundación Matilde de la Torre.

Según informó el medio, la presidenta de la Fundación Matilde de la Torre, Paz de la Cuesta, encabezó la ceremonia, describiendo la jornada como un acto de memoria en el que se reivindicó el legado de una mujer originaria de Cabezón de la Sal, destacada por su defensa de la democracia y la palabra. Durante el acto, el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, expresó que “por fin vuelve a casa y la tierra de Cabezón de la Sal abraza a una de sus hijas más valientes”, subrayando el trabajo colectivo que permitió el regreso de los restos de la periodista, pedagoga, escritora y política. Casares resaltó que este retorno representa también un esfuerzo por recuperar una parte de la historia democrática en la región y constituye un “día de recuerdo y reivindicación, de memoria y dignidad, de historia y compromiso con la verdad, la justicia y la reparación”, de acuerdo con lo consignado por la Fundación.

Durante la ceremonia en el cementerio, la secretaria segunda de la Mesa del Congreso, Isaura Leal, rememoró cómo aquel mismo lugar fue explorado hace un siglo por dos mujeres curiosas, las primas Matilde de la Torre y María Blanchard. Leal definió a de la Torre como una representante de los valores democráticos y pionera en la defensa de este sistema político. El acto también contó con la presencia de otros representantes institucionales, como el alcalde de Cabezón de la Sal, Víctor Reinoso, y la directora general de Cultura del Gobierno de Cantabria, Eva Guillermina Fernández. A estos se sumaron la presidenta del Parlamento, María José González Revuelta; el expresidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla; el fiscal de Derechos Humanos y Memoria Democrática de Cantabria, Carlos Yáñez; y la vicerrectora de Comunidad Universitaria de la Universidad de Cantabria, Emma Díaz Ruiz de Navamuel, según detalló la Fundación Matilde de la Torre.

El homenaje incluyó actuaciones del grupo de danza Virgen del Campo y de la coral Voces Cántabras, quienes ofrecieron intervenciones durante la ceremonia, aportando un componente artístico y cultural a la conmemoración. El evento prosiguió en la carpa del parque Conde San Diego, donde se reunieron los asistentes para continuar la jornada dedicada a la memoria de Matilde de la Torre, recogió el medio.

De acuerdo con los datos relatados por la Fundación Matilde de la Torre, el acto de inhumación se realizó en el contexto del 80 aniversario del fallecimiento de la intelectual cántabra. Matilde de la Torre (Cabezón de la Sal, 14 de marzo de 1884 – Ciudad de México, 19 de marzo de 1946) fue una figura clave en la política, la literatura y la pedagogía española, y tras años de exilio, sus restos finalmente regresaron a su localidad natal, en un evento que reunió a representantes de distintos niveles institucionales y a la sociedad civil.

La Fundación subrayó que el retorno de los restos de Matilde de la Torre simboliza la recuperación de “un pedazo de nuestra historia democrática” y la reivindicación de la memoria y los valores por los que la política cántabra luchó durante su vida. La ceremonia destacó la importancia de recordar figuras históricas cuya contribución a la democracia y la justicia social permanece vigente en la memoria colectiva.

La jornada de conmemoración abordó la trayectoria de Matilde de la Torre como ejemplo de compromiso con el sistema democrático y la defensa activa de los derechos civiles, así como su papel en la historia reciente de Cantabria y España. Al evento asistieron vecinos del municipio, representantes de asociaciones y personalidades vinculadas a la historia y la cultura regional, quienes participaron en este homenaje póstumo, cuyo objetivo fue subrayar el valor del legado de la exiliada y su contribución a la construcción de una sociedad democrática.

Tal como reportó la Fundación Matilde de la Torre, el retorno de los restos mortales de la destacada intelectual puso de relieve la importancia de las políticas públicas de memoria, y fue descrito por los asistentes como un acto de reparación y justicia simbólica. La ceremonia ha quedado enmarcada dentro de las actividades que, cada año, se organizan en la región para recordar y preservar la memoria de las personalidades históricas vinculadas a la defensa de los valores democráticos.