0-0. Universidad Católica y Cruzeiro igualan y le sacan ventaja a Boca Juniors

Santiago de Chile, 6 may (EFE).- La Universidad Católica de Chile y el Cruzeiro brasileño igualaron sin goles este miércoles en el estadio Claro Arena de Santiago para mantener la estrechez en el grupo D de la Copa Libertadores, aunque le toman un punto de ventaja al Boca Juniors argentino tras la cuarta jornada.

El resultado mantuvo a los Cruzados líderes de la zona emparejados en siete puntos con el cuadro Raposa, mientras que los Xeneizes están terceros con seis luego de que Barcelona ecuatoriano los venciera por la mínima diferencia y sumara sus tres primeros puntos.

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En el primer tiempo Cruzeiro lució más protagonista en ataque ante una Católica más precavida y enfocada en cuidarse de la velocidad de los brasileños, que demostraron su peligro.

Con un Matheus Pereira manejando los hilos, el cuadro de Belo Horizonte se instaló temprano en el campo rival para poner presión y estuvo cerca de abrir el marcador sobre los 15 minutos del encuentro.

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Fueron dos remates seguidos donde intervino Sebastián Arancibia primero y Fernando Zuqui después, para impedir que un remate de Pereira concretara la caída del arco de Vicente Bernedo, quien sobre el final de la primera parte también detuvo un tiro libre del ecuatoriano Keny Arroyo.

El conjunto de La Franja tardó más en lograr que sus ataques incomodaran a la visita, pero consiguió un disparo de Clemente Montes que fue tapado por el meta Octávio y otros intentos del delantero argentino Justo Giani.

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El partido dio un giro con la expulsión de Arroyo, a los pocos minutos de iniciada la segunda mitad, por una falta sobre Zuqui, pero Católica no supo aprovechar la ventaja.

El técnico argentino Daniel Garnero apeló a los cambios y dio ingreso a Jimmy Martínez y también al volante argentino Matías Palavecino, que dieron impulso a la ofensiva del equipo.

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El dominio local trajo más opciones sobre el arco de los brasileños, pero los remates desviados o controlados por el guardameta estuvieron lejos de ser amenazantes.

La Católica volverá a ser local en la quinta y penúltima fecha del Grupo D al recibir al Barcelona en Santiago, el 21 de mayo, mientras que Cruzeiro jugará de visita en Buenos Aires ante Boca el martes 19.

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0. Universidad Católica: Vicente Bernedo; Sebastián Arancibia, Branco Ampuero, Juan Ignacio Díaz, Eugenio Mena (m.63, Jimmy Martínez); Fernando Zuqui (m.63, Gary Medel), Cristian Cuevas, Clemente Montes (m.63, Matías Palavecino), Jhojan Valencia, Justo Giani; Fernando Zampedri. Entrenador: Daniel Garnero.

0. Cruzeiro: Otávio; Fagner, Fabricio Bruno, Jonathan Jesús, Kaiki; Lucas Romero (m.78, Kaique Kenji), Gerson, Keny Arroyo, Christian (m.78, Joao Marcelo), Matheus Pereira; Kaio Jorge. Entrenador: Artur Jorge.

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Árbitro: el colombiano Andrés Rojas. Expulsó a Keny Arroyo y amonestó a Kaiki, Lucas Romero por la visita, así como a Justo Giani, Matías Palavecino por los locales.

Incidencias: partido de la cuarta jornada del grupo D de la Copa Libertadores disputado en el Estadio Claro Arena de Santiago.

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María José Rey