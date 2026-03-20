Suiza anuncia la suspensión de exportaciones de armas a EEUU por su participación en la guerra de Irán

El Ejecutivo federal suizo aclaró que cualquier licencia de exportación de bienes no relacionados con el conflicto seguirá sometiéndose a revisión periódica por una comisión interministerial, la cual evaluará la conformidad de cada permiso con el tradicional principio de neutralidad de Suiza. El anuncio coincide con la decisión de mantener paralizadas las autorizaciones para exportar material bélico a Estados Unidos e Israel debido a su implicación en el conflicto armado con Irán. Según consignó el Consejo Federal en un comunicado difundido este viernes, la medida permanecerá en vigor “hasta nuevo aviso” y mientras continúe la escalada bélica en Oriente Medio.

El medio detalló que el Gobierno suizo subrayó la imposibilidad de autorizar exportaciones de armas a países participantes en el conflicto internacional con Irán mientras persista la guerra. El Ejecutivo indicó que esta determinación responde al análisis realizado el 13 de marzo, cuyo objetivo era examinar la aplicación de la neutralidad suiza sobre exportaciones bélicas a naciones implicadas en el enfrentamiento con Irán. Como resultado, determinó interrumpir este tipo de transacciones por el tiempo que dure la situación bélica.

De acuerdo con la información publicada por el Consejo Federal, las licencias ya existentes y cualquier exportación futura de bienes sujetos a autorización serán estudiadas recurrentemente por un panel compuesto por representantes de varios ministerios. El propósito de estas evaluaciones es verificar la alineación de cada caso con el principio de neutralidad, a fin de evitar que el país tome partido directa o indirectamente en el conflicto. El Gobierno puntualizó que las licencias y operaciones no relacionadas con la guerra podrán ejecutarse mientras reciban la aprobación correspondiente tras su revisión.

El comunicado remarcó que, desde que comenzó la actual guerra en Oriente Medio, el 28 de febrero, Suiza no concedió nuevas licencias para exportar material bélico a Estados Unidos, ni tampoco a Israel, siguiendo una política establecida desde hace varios años para ambas naciones, así como para Irán. Según publicó el Consejo Federal, la última licencia definitiva para exportar material bélico a Israel data de hace varios años, y en el caso de Irán este tipo de permisos tampoco se ha concedido.

El Consejo de Ministros suizo ya había manifestado previamente su posición crítica respecto al ataque conjunto de Estados Unidos e Israel sobre territorio iraní, al considerar que representa una violación del derecho internacional. “El Consejo Federal considera que el ataque contra Irán constituye una violación del Derecho Internacional”, afirmó el ministro de Defensa, Martin Pfister, en declaraciones al diario suizo Tagesanzeiger, citadas por el Consejo Federal. Para el titular de Defensa, estas acciones equivalen a una trasgresión de la prohibición internacional sobre el uso de la fuerza.

El Gobierno también reprochó a Irán sus propios ataques de represalia, indicando que este tipo de respuesta constituye igualmente un uso injustificado de la fuerza en el marco de la actual escalada del conflicto. Según publicó el Consejo Federal, Suiza reiteró así su política de neutralidad, que implica la no participación y el rechazo a colaborar de manera activa o pasiva en situaciones bélicas internacionales.

La nota del Consejo Federal recordó que Suiza actuó como mediador durante las conversaciones no fructíferas entre Irán y Estados Unidos centradas en el programa nuclear de la República Islámica, lo que refuerza el compromiso helvético con la búsqueda de soluciones diplomáticas en conflictos internacionales y su tradicional política exterior basada en la neutralidad.

Además, el Gobierno informó que este enfoque sobre la suspensión de exportaciones se mantendrá y será revisado en función de la evolución del conflicto y de los principios fundamentales que determinan su actuación internacional, especialmente el cumplimiento de la legalidad internacional y la política de neutralidad histórica de Suiza frente a guerras extranjeras.