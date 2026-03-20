Shakira hará una residencia europea en el espacio Iberdrola Music en Madrid con 3 conciertos, charlas, talleres

La residencia de Shakira en Madrid no solo contempla conciertos, sino que también incluye talleres, charlas, cine y una programación cultural centrada en la identidad latina. Según publicó la promotora Live Nation, la cantante colombiana convertirá el espacio Iberdrola Music, situado en el distrito de Villaverde, en el epicentro cultural de su gira europea, denominando esta propuesta 'Es Latina'. Entre el 25 y el 27 de septiembre, la artista presentará tres noches consecutivas de espectáculo, acompañadas de diversas actividades diseñadas para destacar la gastronomía, la literatura y la creatividad de la comunidad latina.

De acuerdo con Live Nation, quienes gestionan este proyecto, las entradas para los conciertos estarán disponibles a partir de las 10:00 horas del viernes 27 de marzo. Shakira ha anunciado que España será la base de operaciones europeas durante su gira mundial 'Las mujeres ya no lloran World Tour', por lo que su única parada en territorio español se limitará a la capital. Todas las actividades de su residencia girarán en torno al concepto de “La Nación Latina”, una comunidad “transnacional unida por el idioma, el ritmo, la creatividad, la resiliencia y la alegría”, explicó la promotora, aunque aún no se han revelado todos los detalles sobre las experiencias y sorpresas preparadas para el público.

La artista ha preparado este despliegue cultural tras la respuesta de sus seguidores en España, quienes la han apoyado notablemente después de su separación mediática con Gerard Piqué en junio de 2022, consignó Live Nation. Además de los conciertos, los asistentes podrán acceder a exposiciones y eventos gastronómicos, todo amparado bajo la marca personal de Shakira y el movimiento referido como 'Estado Shakira', término con el que la intérprete describe este enclave temporal dedicado a su visión artística y cultural.

Previo a su llegada a Madrid, Shakira participará como artista principal en el evento Todo Mundo No Rio, programado para el 2 de mayo en la playa de Copacabana de Río de Janeiro, Brasil. El medio Live Nation detalló que este concierto espera reunir a millones de personas y se sitúa como uno de los mayores acontecimientos en su agenda internacional antes de la residencia española. Además, el tour 'Las mujeres ya no lloran World Tour' recorrerá otros puntos internacionales, consolidando a la artista como una figura de alcance global.

La promotora informó que el recinto Iberdrola Music de Madrid ha sido elegido como sede única en España, y que la artista colombiana ofrecerá tres conciertos sucesivos con repertorio de su último álbum y de su carrera, en una experiencia pensada exclusivamente para el público de la capital. Durante estos días, el espacio acogerá debates, ciclos de cine y encuentros organizados por la propia cantante, señalando su interés por ofrecer un proyecto multidisciplinar relacionado con el arte y la cultura latina.

Live Nation recalcó en su nota la intención de Shakira por responder al apoyo recibido del público español, habilitando un espacio de encuentro entre sus seguidores y la cultura promovida a través de su obra. 'Es Latina' impulsará actividades de literatura, degustaciones gastronómicas y exhibiciones, aunque la promotora no adelantó nombres ni programaciones exactas.

Con el anuncio de la fecha de venta de boletos y la concentración de actividades en un único espacio, el evento en Madrid aparece como uno de los acontecimientos musicales y culturales destacados del semestre, según lo que han remarcado desde Live Nation, mientras el público permanece a la espera de futuros anuncios sobre las sorpresas que completarán la experiencia propuesta por la artista colombiana.