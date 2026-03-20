Rusia denuncia los ataques "temerarios" de Ucrania contra los gasoductos Turkstream y Blue Stream

La coincidencia temporal entre los ataques a las infraestructuras energéticas y las reuniones de Volodimir Zelenski con líderes occidentales en Londres ha llamado la atención de Moscú, que considera que este tipo de acciones buscan influir en el curso de la crisis ucraniana y beneficiar a actores externos. Según informó el gobierno ruso, los recientes incidentes contra los gasoductos Turkstream y Blue Stream en el mar Negro forman parte de una estrategia más amplia orientada a desestabilizar el suministro energético, en el contexto de la actual situación geopolítica en la región.

De acuerdo con lo publicado por la agencia Europa Press, las autoridades rusas calificaron de "temerarios" los ataques atribuidos a las fuerzas ucranianas contra los mencionados gasoductos, los cuales constituyen rutas fundamentales para el transporte de gas natural desde Rusia hasta Turquía. El Ministerio de Exteriores de Rusia, a través de su portavoz Maria Zajarova, señaló que estas acciones se suman a otros ataques previamente registrados contra petroleros rusos y extranjeros en aguas internacionales tanto del Mediterráneo como del mar Negro. Además, mencionó incidentes dirigidos a la infraestructura del Consorcio del Oleoducto del Caspio, un proyecto energético con participación de capital extranjero.

El medio Europa Press detalló que, según Zajarova, el objetivo de Kiev sería debilitar la posición rusa como proveedor y país de tránsito de recursos estratégicos, además de asegurar que la crisis ucraniana permanezca en la agenda internacional. Según la portavoz, este tipo de ataques coinciden con un panorama geopolítico complejo, especialmente ante la evolución de acontecimientos en Oriente Próximo. Zajarova también afirmó que los métodos adoptados por Ucrania, al afectar el flujo energético, pueden generar consecuencias directas para la seguridad energética regional, lo que en última instancia podría repercutir negativamente en la estabilidad del mercado energético global.

En sus declaraciones, la funcionaria rusa subrayó que, aunque los países occidentales reconocen la importancia de los recursos energéticos rusos para el mercado internacional, la administración de Zelenski mantiene una política que, según Moscú, va en contra de esos propios intereses occidentales. Según la portavoz, la coincidencia del ataque contra los gasoductos con las visitas oficiales de Zelenski al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y al primer ministro británico, Keir Starmer, genera dudas sobre los beneficiarios reales de estos hechos y abre la posibilidad de que uno de sus propósitos sea entorpecer la resolución de la crisis en Ucrania. Además, Zajarova hizo referencia a los acuerdos alcanzados en la cumbre ruso-estadounidense en Alaska el 15 de agosto de 2025, sugiriendo que “una de las tareas clave es impedir una solución sostenible a la crisis ucraniana abordando sus causas profundas.”

Según consignó Europa Press, el presidente ruso Vladimir Putin se refirió también a estos acontecimientos, indicando que el adversario recurre a este tipo de ataques en momentos en los que no logra cumplir su objetivo principal: una derrota estratégica de Rusia en el terreno militar. Putin definió que la finalidad de estas acciones sería interrumpir los procesos de negociación diplomática y destruir los avances alcanzados en ese ámbito.

Finalmente, Moscú reiteró, de acuerdo con Europa Press, que monitoriza la situación y advierte sobre las posibles afectaciones a la seguridad energética que dicha estrategia puede conllevar no solo para la región del mar Negro, sino también para el suministro global de energía. Además, recordaron el contexto de otras acciones similares registradas contra instalaciones energéticas de relevancia internacional y criticaron lo que interpretan como una postura permisiva de algunos gobiernos occidentales hacia Kiev en este tipo de operaciones. Las autoridades rusas comentaron que estos sucesos refuerzan la percepción en Moscú de que existe una acción coordinada para mantener la inestabilidad y evitar la consolidación de acuerdos diplomáticos duraderos.