Natalia Velarde gana los VIII Premios ACDCómic con 'Encías quemadas'

La guionista y dibujante venezolana afincada en Madrid Natalia Velarde ha ganado los VIII Premios ACDCómic a mejor obra nacional y autora emergente por el cómic 'Encías quemadas' (Reservoir Gráfica).

Según ha informado la Asociación de Críticos y Divulgadores de Cómic de España (ACDCómic), el cómic ha recibido el premio por reflexionar con lucidez y visceralidad sobre la pérdida de un ser querido y su duelo y sobre la figura del creador "como demiurgo que dota al mundo de sentido".

Ha recibido el de autora emergente por proponer un crisol de texturas y conceptos que "navega con fluidez entre el pulso narrativo y la ilustración, un artefacto que zarandea el concepto de cuento de hadas en pleno siglo XXI".