Mette-Marit de Noruega afirma haber sido "manipulada y engañada" por Epstein: "Ojalá nunca lo hubiera conocido"

Durante su estancia en la mansión de Jeffrey Epstein en Palm Beach, Florida, Mette-Marit de Noruega experimentó un episodio que le provocó inseguridad y la llevó a contactar a su esposo, el príncipe heredero Haakon. La princesa relató a la cadena NRK que, aunque no quiso detallar la naturaleza del incidente, ese episodio marcó profundamente su percepción sobre el financiero estadounidense. A raíz de ese hecho, la heredera insistió en que decidió limitar su relación con Epstein, describiéndolo como una persona manipuladora y subrayando que, si bien continuó la amistad durante cierto tiempo, su decisión de poner distancia obedeció al tipo de situaciones incómodas en las que la había colocado. Según consignó el medio NRK, Mette-Marit expresó públicamente: “Probablemente fue porque era tan manipulador que se aprovechó de que teníamos un amigo en común. Que soy ingenua. Me gusta creer lo mejor de la gente, pero también decidí cortar el contacto con él, y fue por episodios como ese”.

En declaraciones recogidas por el mismo medio, Mette-Marit afirmó que fue “manipulada y engañada” por Jeffrey Epstein y lamentó abiertamente haberlo conocido. La controversia comenzó tras revelarse el volumen de correos electrónicos intercambiados entre ambos, entre 2011 y 2014, lo que desató una polémica en Noruega al asociar a la princesa con el financiero condenado por delitos sexuales. Según publicó la cadena NRK, la princesa compareció junto a su esposo en una entrevista para aclarar las circunstancias de su amistad con Epstein y su desconocimiento de las actividades criminales del estadounidense. “Es sumamente importante asumir la responsabilidad por no haber investigado sus antecedentes con mayor detenimiento. Y asumir la responsabilidad por haber sido tan manipulada y engañada”, explicó la princesa heredera, reiterando que durante sus encuentros con Epstein “nunca” observó comportamientos ilegales.

El medio NRK detalló que la heredera noruega reconoció la necesidad de explicar su implicación en un escándalo que ha causado repercusiones para la Casa Real noruega. Ante las preguntas sobre la naturaleza de su amistad con el estadounidense, Mette-Marit aclaró que su contacto surgió porque Epstein era un buen amigo de alguien de su círculo cercano y que había personas en común orientadas al trabajo en salud global y organización pública. La princesa indicó que confiaba en ese entorno y consideraba fiable el criterio de esas personas, lo que la llevó a establecer contacto con Epstein sin sospechar de sus antecedentes penales.

La entrevista de la cadena NRK incluyó nuevos fragmentos de testimonios sobre los motivos por los que Mette-Marit no indagó más sobre el contexto de Epstein. La princesa insistió en que desconocía el alcance y la gravedad de los delitos cometidos por el multimillonario estadounidense, pese a que cuando iniciaron su relación de amistad, Epstein ya se había declarado culpable en Estados Unidos de cargos de prostitución y había indemnizado a varias víctimas tras un acuerdo judicial. La princesa reiteró: “No era consciente del alcance y la naturaleza de los actos delictivos que él había admitido y por los que había cumplido condena”.

Según publicó NRK, existe un correo electrónico particularmente polémico de parte de Mette-Marit a Epstein, en el que menciona haberlo “buscado en Google” y concluye que “no tenía buena pinta”. Al mensaje añade una cara sonriente, lo que ha provocado interpretaciones en la opinión pública sobre el nivel de conocimiento de la princesa sobre los antecedentes de Epstein. Al respecto, Mette-Marit expuso durante la entrevista: “Pasé mucho tiempo tratando de averiguarlo por mi cuenta”. Argumentó que, de haber encontrado información relevante sobre que el financiero era un maltratador y delincuente sexual, nunca habría respondido con una carita sonriente.

NRK recordó que Mette-Marit señaló 2019 como el año en el que tomó plena consciencia de la magnitud de los delitos de Epstein y de los graves abusos cometidos, lo que la llevó a replantear retrospectivamente su vínculo con él. La princesa también destacó durante su intervención que considera fundamental dejar claro que no tiene responsabilidad alguna en las acciones cometidas por el financiero estadounidense, e insistió en que es a las víctimas a quienes se les debe justicia. “Son todas las víctimas, quienes han sido sometidas a estos graves abusos, las que merecen justicia”, sostuvo en la entrevista con NRK. Así mismo, expresó una disculpa pública, si de cualquier forma contribuyó a legitimar la figura de Epstein.

Sobre la manera en que se desarrollaron los encuentros, tal como publicó NRK, Mette-Marit puntualizó que varias personas en su entorno, dedicadas a temas globales de salud pública y organización, compartían amistades y referencias con Epstein, lo que le inspiró inicialmente confianza. No obstante, luego de los incidentes vividos y al conocer con detalle los antecedentes criminales de su examigo, la princesa manifestó su pesar por haber mantenido relación con él. Finalizó su intervención asegurando: “Ojalá nunca lo hubiera conocido”.

La Casa Real noruega continúa enfrentando el impacto mediático y reputacional derivado de esta relación pasada, según ha permanecido destacando la cadena NRK, a la espera de que las declaraciones y disculpas de la princesa contribuyan a clarificar el episodio ante la opinión pública noruega e internacional.