Lukashenko prevé un "gran acuerdo" con EEUU un día después de reunirse con su enviado especial

Durante la conferencia de prensa ofrecida este viernes, Alexander Lukashenko subrayó que los materiales nucleares bielorrusos permanecen bajo supervisión y que el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) tiene pleno conocimiento del lugar en que se almacenan estos materiales. Este aspecto ocupa un lugar relevante en las conversaciones sobre la no proliferación nuclear y forma parte de las preocupaciones expuestas durante el encuentro en Minsk entre Lukashenko y el emisario estadounidense John Coale, indicó la agencia informativa BelTA. En ese contexto, Lukashenko anunció que Estados Unidos expresó su disposición para negociar un acuerdo amplio con Bielorrusia, abordando temas de importancia bilateral, incluidas las cuestiones relativas a la seguridad nuclear.

Según informó BelTA, la propuesta estadounidense fue transmitida en nombre del presidente Donald Trump y consiste en buscar un acuerdo integral que abarque un amplio abanico de temas de la agenda compartida entre Minsk y Washington. Lukashenko precisó que, aunque su entusiasmo no es elevado, considera que el posible acuerdo reviste una importancia considerable para Bielorrusia y para su propia gestión al frente del país. Ante ese panorama, afirmó que no se negó a esta proposición y solicitó que se comunique a Trump su interés en avanzar en las negociaciones para cerrar el pacto.

El mandatario bielorruso, durante sus declaraciones recogidas por el medio BelTA, destacó también que planteó de manera directa a los representantes estadounidenses cuáles son los intereses prioritarios para Minsk. Aseguró que actualmente ambos gobiernos trabajan en los aspectos que resultan fundamentales para Bielorrusia. En relación con los materiales nucleares, reiteró que estos se encuentran conforme a lo acordado y bajo vigilancia nacional e internacional, materia que representa uno de los puntos clave para la parte estadounidense en aras de fortalecer mecanismos de seguridad internacional y no proliferación.

El desarrollo de estas conversaciones ocurre un día después de que John Coale, enviado especial designado por Estados Unidos para temas relacionados con Bielorrusia, visitara la capital bielorrusa. Durante la jornada, ambas partes acordaron dar inicio a una fase de preparación dirigida a coordinar una eventual visita oficial de Alexander Lukashenko a Washington. Según publicó BelTA, esta visita incluiría la posibilidad de un encuentro directo entre Lukashenko y su homólogo estadounidense, Donald Trump.

Otra dimensión abordada durante las conversaciones fue la transparencia en el manejo de los materiales nucleares en suelo bielorruso. Lukashenko insistió en que la gestión de estos materiales responde a compromisos adquiridos y a la vigilancia del OIEA, factor considerado especialmente relevante por Washington en vista de los riesgos asociados a la proliferación nuclear. Según las informaciones difundidas por la agencia BelTA, Lukashenko aclaró que en ningún momento solicitó contraprestaciones a Estados Unidos a cambio de las garantías y procedimientos de vigilancia aplicados a los materiales nucleares de su país.

Las declaraciones de Lukashenko ocurren en un escenario en el que las relaciones entre Bielorrusia y Occidente han transitado por períodos de tensión y renovación intermitente. El acercamiento a través de la figura de un pacto amplio, promovido de manera directa por representantes estadounidenses, refleja la búsqueda de nuevos marcos de entendimiento en áreas estratégicas para ambas partes, según consta en los reportes de BelTA. El énfasis en la preparación de la posible visita de Lukashenko a Washington representa un paso relevante de cara a la definición de la agenda común entre Minsk y la administración estadounidense. De acuerdo con los detalles publicados por la mencionada agencia, los próximos pasos quedarán sujetos al avance de los preparativos y a la definición de los términos del acuerdo propuesto por Washington.