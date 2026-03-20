La peruana Eva Ayllón cantará en el Auditorio Roig Arena el 22 de julio

Eva Ayllón cuenta con una trayectoria de 54 años en la música y suma más de 30 discos publicados, obteniendo repetidas veces discos de oro y platino, de acuerdo con la información publicada por la organización en un comunicado. Reconocida por el Premio a la Excelencia Musical otorgado por el Latin GRAMMY en 2020 y nominada en diez ocasiones al mismo galardón, Ayllón se presentará el 22 de julio en el Auditorio Roig Arena, en Valencia, como parte de su 'Tour Europa 2026', según consignó la organización y medios especializados.

La artista peruana, considerada una de las figuras más representativas de la música afroperuana y conocida internacionalmente como la “Reina del Landó,” integrará en su repertorio piezas emblemáticas como ‘Mal Paso’, ‘Huye de mí’ y ‘Saca la mano’. Este concierto forma parte de una gira de verano que la llevará por distintos escenarios en España, Alemania, Italia, Inglaterra y Suiza, detalló la organización. Tal como publicó la organización del evento, las entradas estarán disponibles desde el miércoles 25 de marzo a las 12.00 horas, exclusivamente en la web www.roigarena.com.

El medio organizador destacó que durante más de cinco décadas de actividad musical, Eva Ayllón ha logrado colaborar y compartir escenario con destacados exponentes de la música latina internacional. Entre los artistas con quienes ha actuado se encuentran El Gran Combo de Puerto Rico, David Bisbal, Gilberto Santa Rosa, Soledad Pastorutti, Armando Manzanero y Diego El Cigala, entre otros nombres relevantes del panorama musical latinoamericano.

Según la nota oficial, la selección del Auditorio Roig Arena en Valencia como una de las paradas del ‘Tour Europa 2026’ responde al objetivo de acercar los sonidos y la tradición de la música afroperuana a públicos diversos dentro del circuito europeo de conciertos veraniegos. En el espectáculo, la artista interpretará los clásicos que han marcado su carrera y anunciará sorpresas en el escenario junto a figuras de la música latina.

La “leyenda viva” de la música peruana, como la definió la organización en el comunicado, ha logrado posicionar el landó y otros géneros de raíz afroperuana en escenarios internacionales, impulsando la proyección de estos estilos más allá de Sudamérica. El Roig Arena, ubicado en una zona estratégica de Valencia, será la sede de este evento único previsto para el 22 de julio en el marco de la gira, que también contempla actuaciones en otras ciudades europeas.

De acuerdo con lo que reportó la organización, el anuncio de la presentación ha generado expectativas entre los seguidores de Eva Ayllón, quienes esperan la oportunidad de escuchar en directo algunos de los temas más reconocidos de su discografía. La gira estival de la artista, que coincide con el auge de espectáculos musicales internacionales en España, busca consolidar la presencia de la música peruana en festivales y salas icónicas del continente europeo.

La venta de entradas, según el comunicado oficial, se realizará de forma exclusiva en el portal digital del Roig Arena, facilitando el acceso al público local e internacional. En este contexto, la participación de Eva Ayllón junto a figuras invitadas del entorno musical latino añadirá elementos distintivos a la noche programada en Valencia, subrayando la amplitud de su repertorio e influencia en la música popular de América Latina.